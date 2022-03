Thực hiện tốt các quy định trong giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 24/3, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Đặng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn làm việc với Sở GT-VT về phân cấp quản lý cải cách thủ tục hành chính trong giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Nguyễn Văn Đặng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo của Sở GT-VT cho biết, trong phân cấp quản lý, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong giải ngân vốn đầu tư công, Sở được giao nhiệm vụ tham mưu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công liên quan đến lĩnh vực quy hoạch giao thông và thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực GT-VT. Trong giai đoạn 2020-2021, Sở đã cho ý kiến 155 dự án, công trình liên quan lĩnh vực giao thông; thẩm định 255 danh mục dự án. Tuy nhiên vẫn còn 71 dự án cho ý kiến chậm so với thời gian quy định. Về nguyên nhân, Sở GT-VT cho rằng, hầu hết các hồ sơ, tài liệu liên quan của các dự án đầu tư công thường gửi chậm hơn nhiều ngày so với văn bản đề nghị góp ý, dẫn đến văn bản góp ý thường chậm so với thời hạn đề nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đặng đánh giá cao việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong giải ngân vốn đầu tư công của Sở GT-VT. Đồng thời, ghi nhận những vướng mắc để kiến nghị các cơ quan liên quan có phương án đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN