Trong phiên giao dịch ngày 24/2, giá vàng bất ngờ tăng từ 950 ngàn đến 1,2 triệu đồng/lượng; đưa giá vàng SJC tiến sát mốc 65 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 64,1-64,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 950 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào so với ngày 23/2, tăng 1,05 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 63,7-64,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn hệ thống PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 64,2-64,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, giá vàng trong nước biến động mạnh theo chiều tăng của thị trường vàng quốc tế. Cụ thể, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc 12 giờ (giờ Việt Nam) đứng ở 1.934,8 USD/oz, tăng 24,9 USD/oz, tương đương tăng 1,3%, so với đóng cửa phiên trước tại Mỹ. Trong phiên ngày thứ Tư tại New York, giá vàng giao ngay tăng 10,4 USD/oz, tương đương tăng 0,6%, chốt ở 1.909,9 USD/oz. Giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất trong hơn 1 năm do căng thẳng Nga-Ukraine đẩy cao nhu cầu tìm kiếm “hầm trú ẩn” trên thị trường tài chính toàn cầu.

ĐÔNG HIẾU