Nỗ lực đạt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai, tỉnh BR-VT cơ bản đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với những thành tựu vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng được nâng cao.

Những tuyến đường xanh, sạch đẹp tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức được hình thành từ chương trình xây dựng NTM.

Tăng tốc hoàn thành tiêu chí NTM

Xã Long Sơn, TP. Vùng Tàu là địa phương được bổ sung vào chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, là địa phương được bổ sung sau, quá trình xây dựng NTM lại gặp nhiều khó khăn do vào đúng thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã phải nhanh chóng triển khai các kế hoạch nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân, xã Long Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM vào cuối năm 2021. Địa phương cũng chú trọng các biện pháp nhằm hoàn thiện các tiêu chí khó như giao thông, môi trường, y tế. Với thế mạnh là nghề nông - ngư nghiệp và diêm nghiệp, đặc biệt là ngành nuôi trồng thủy sản, xã Long Sơn đã chú trọng, tạo điều kiện để người đân phát huy tiềm nâng, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến cuối năm 2021 thu nhập bình quần đầu người của địa phương đạt 78 triệu đồng/người/năm.

Từ chương trình xây dựng NTM, thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh không ngừng được cải thiện. Trong ảnh: Mô hình nuôi dê tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức.

Ông Nguyễn Công Biên, chủ bè nuôi thủy sản trên sông Chà Và đang nuôi khoảng 100 lồng các loại cá bớp, cá chim và hàu cho biết, được chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, nghề nuôi trồng thủy sản đã mang lại nguồn thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm. Không những thế, ông còn tạo công ăn việc làm với mức thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

Tháng 12/2021, xã Kim Long, huyện Châu Đức là địa phương cuối cùng của huyện hoàn thành xây dựng NTM. Nắm rõ những trở ngại khi xây dựng NTM trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, công tác tuyên truyền, vận động đã được địa phương triển khai đến nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Đồng thời phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều phong trào thi đua như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Camera an ninh”; Mô hình “Ánh sáng an ninh”; Mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, được phát động sôi nổi ở các ấp.

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã cũng đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp với thực tế ở địa phương. Nhờ đó, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Vỹ, người dân xã Kim Long, huyện Châu Đức cho biết: “Bây giờ hầu như các con đường, ngõ hẻm ở địa phương chúng tôi đều đã được bê tông, nhựa hóa, nhà cửa khang tranh sạch đẹp. Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần ngày một nâng cao, trẻ em đều được đến trường, người nghèo được quan tâm, chăm sóc”, ông Vỹ nói.

Hoàn thành chương trình xây dựng NTM

Theo BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh, trong năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản bổ sung xã Kim Long huyện Châu Đức và xã Long Sơn TP.Vũng Tàu vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, nâng tổng số xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh là 47 xã.

Đến nay, 46/47 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Riêng xã Long Sơn đã đạt 19/19 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ để xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 61,7 triệu đồng/người/năm, tăng 2,1 triệu đồng/người/năm so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn quốc gia đa chiều tại các xã xây dựng NTM còn 0,05%; 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt đạt 83,9%.

Để triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025, trong năm 2022, tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đối với các đã đạt 19/19 tiêu chí và phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM (nâng tổng số xã đạt NTM lên 47/47 xã, đạt 100%) và 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 huyện Châu Đức và Xuyên Mộc được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM (nâng tổng số lên 6 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM).

Ông Vũ Ngọc Đăng, Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết, xây dựng xã đạt chuẩn NTM đã khó, nâng cao và giữ vững các tiêu chí càng khó hơn. Do đó, BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh đều xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Nhiều mô hình kinh tế đã được triển khai nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Trong ảnh: Mô hình trồng hoa lan của gia đình bà Bạch Thị Hạnh, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức.

“Chúng tôi cũng luôn nỗ lực phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân thì đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu, nói đúng và làm đúng. Đồng thời phải thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, từ đó có cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả nhằm thay đổi từ nhận thức đến hành động của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM”, ông Đăng nói thêm.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC