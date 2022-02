Thu ngân sách tăng cao

Ngay trong tháng đầu năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả khá ấn tượng. Các cơ quan thuế nhận định, với đà thu này, ngành thuế sẽ sớm hoàn thành số thu ngân sách được giao.

Năm 2022, số thu ngân sách nhà nước từ dầu khí phấn đấu đạt 16.600 tỷ đồng. Trong ảnh: Kỹ sư, công nhân PV GAS trên công trường Nhà máy xử lý khí Dinh cố.

Những con số khả quan

Thông tin từ Sở Tài chính cho biết, tháng 1/2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh gần 10.484 tỷ đồng, đạt 14,7% so với dự toán năm và bằng 124,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa khá cao, đạt 5.306 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thu từ dầu khí khoảng 2.443 tỷ đồng, tăng 60%; thu thuế xuất, nhập khẩu 2.734,8 tỷ đồng, tăng 31,5%.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, đây là con số rất khả quan sau hơn 3 tháng tỉnh thực hiện các quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đồng thời, điều chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để vừa bảo đảm kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ở góc độ đơn vị thu thuế, ông Nguyễn Nam Bình, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh nhận định, trong tháng 1/2022, phần lớn các khoản thu đều hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra. Với đà thu này, ngành thuế sẽ sớm hoàn thành kế hoạch được giao.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; đẩy nhanh thực hiện hóa đơn điện tử.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành thuế cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng nguồn thu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Chẳng hạn, trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Cục Thuế tỉnh đã triển khai việc lập và gửi biên bản vi phạm hành chính bằng phương thức điện tử đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế qua cổng thông tin điện tử, áp dụng cho kỳ khai thuế tháng 1/2022… Việc thực hiện giao dịch điện tử này sẽ giúp cho người nộp thuế có thể thực hiện được mọi lúc, mọi nơi.

Chống thất thu trong lĩnh vực bất động sản

Năm 2022, tỉnh phấn đấu thu ngân sách 71.556 tỷ đồng, trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu 20.300 tỷ đồng và thu nội địa 34.656 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như người dân. Do đó, dù ngay trong tháng đầu năm, thu ngân sách đã được kết quả khả quan nhưng UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thuế thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, khoáng sản…

Mới đây nhất, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế để quản lý chặt chẽ công tác thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân và DN trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tư pháp chỉ đạo các phòng công chứng, tổ chức hành nghề công chứng hướng dẫn người dân, nhà đầu tư các dự án bất động sản, DN kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản thực hiện kê khai trên hợp đồng công chứng đúng theo giá thực tế mua, bán làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật. Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản có mức giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn mức giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật…

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2022 của Cục Thuế tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh lưu ý năm 2022, ngành Thuế tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 vẫn còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Bên cạnh đó, ngành cần tập trung rà soát các doanh nghiệp có doanh thu lớn, sử dụng nhiều nguồn lực trên địa bàn tỉnh nhưng đóng góp ít cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp để quản lý hiệu quả. Tích cực phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu giải quyết các vướng mắc, các dự án còn tồn đọng; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nghĩa vụ thuế, nhằm bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2022.

Bài, ảnh: PHAN HÀ