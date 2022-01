Nông dân trông chờ vào vụ trái cây Tết

Những ngày này, người trồng trái cây trên địa bàn tỉnh đang tất bật chăm sóc cây để cung cấp cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần với hy vọng vụ cuối năm sẽ gặp nhiều thuận lợi, bù lại một năm dịch bệnh đầy khó khăn.

Người trồng bưởi da xanh tại xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ chăm sóc vườn bưởi phục vụ thị trường cuối năm.

Tín hiệu khả quan

Để chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, gia đình bà Phạm Thị Thơ, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ đã đầu tư 5 nhà màng với diện tích 5.000m2 trồng dưa lưới.

Theo bà Thơ, dưa lưới đang có giá từ 25-30 ngàn đồng/kg, giảm khoảng 5.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn cao gần gấp 2 lần so với thời điểm cách đây 3 tháng. Dự báo giá dưa lưới Tết sẽ còn tăng cao, nhưng do lo ngại thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, không thuận lợi như mọi năm nên bà đã giảm diện tích sản xuất xuống còn phân nửa. Đồng thời, bà trồng nhiều loại dưa lưới khác nhau, thay vì một loại như trước đây để giảm bớt rủi ro.

Thời điểm này, vườn dưa lưới của gia đình bà Thơ đang trong giai đoạn nuôi trái, đến khoảng ngày 25 tháng Chạp sẽ cho thu hoạch với sản lượng ước đạt 30 tấn. Nếu bán được giá từ 25-30 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, bà Thơ dự kiến thu lãi khoảng 500 triệu đồng.

“Thời điểm này, 90% sản lượng dưa vụ Tết của gia đình tôi đã có thương lái đặt mua. Mong rằng dịch bệnh không phức tạp để giá cả nhích lên chút đỉnh, nông dân yên tâm sản xuất, có cái Tết đầm ấm hơn, bù lại những tổn thất trong năm vừa qua”, bà Thơ chia sẻ.

Quýt đường cũng là loại trái cây không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Mọi năm, giá quýt vào dịp Tết từ 22-25 ngàn đồng/kg, nhà vườn thu lãi gần 500 triệu đồng/ha. Năm nay, dịch bệnh có thể khiến nhu cầu tiêu thụ giảm, nên các nhà vườn trồng quýt đã xử lý cho quýt rải vụ, thay vì chỉ tập trung cho vụ Tết như những năm trước.

Gia đình ông Huỳnh Văn Minh, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường Tết khoảng 100 tấn quýt đường. Năm nay, do dịch bệnh kéo dài nên gia đình ông chủ động xử lý rải vụ cho 3 tháng cuối năm, hiện đã bắt đầu cho thu hoạch. Thông thường, nhu cầu trái cây cho thị trường dịp Tết Nguyên đán khá lớn, nhưng sản phẩm phải đạt chất lượng cao, mẫu mã đẹp. Vì vậy, đối với những cây dành riêng cho vụ Tết, gia đình ông đang tích cực chăm sóc, tính toán thời điểm thu hoạch để bán được giá tốt nhất. Dự kiến cao điểm thu hoạch cho thị trường Tết từ ngày 20-27/12 tháng Chạp.

“Năm nay, ngoài dịch bệnh COVID-19, giá vật tư, phân bón cũng tăng chóng mặt khiến chi phí sản xuất tăng lên đáng kể. Tôi mong rằng dịp cuối năm, giá cước vận chuyển sẽ không tăng cao, trái cây được giá để chúng tôi bù lại chi phí sản xuất”, ông Minh bày tỏ.

Xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ - vùng trồng bưởi da xanh lớn nhất tỉnh với khoảng 300ha cũng dành khoảng 100ha sản xuất bưởi vụ Tết, ước sản lượng hơn 1.500 tấn. Theo các nhà vườn trồng cây ăn trái, đến nay thời tiết vào dịp cuối năm tương đối thuận lợi để trái cây phát triển, nhà vườn ít tốn công và chi phí chăm sóc hơn mọi năm. Các nhà vườn hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi để có một mùa trái cây Tết bội thu.

Chủ động nắm bắt thị trường

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, diện tích trái cây của tỉnh lên đến hơn 12.000ha, bình quân mỗi tháng, các nhà vườn trên địa bàn tỉnh cung ứng ra thị trường gần 10 ngàn tấn trái cây, riêng vụ Tết, sản lượng trái cây thường tăng gấp 2-3 lần. Tuy nhiên, do nhà vườn trồng trái cây thận trọng trong mở rộng diện tích nên dự báo sản lượng trái cây vụ Tết năm nay giảm mạnh, chỉ đạt 60-70% so với mọi năm.

Năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến mọi mặt, nhưng thời tiết khá thuận lợi cho vụ trái cây Tết và nhiều nhà vườn đều đã có thương lái đến đặt hàng. Đây cũng là tín hiệu khả quan, giúp các nhà vườn có thêm động lực để tập trung sản xuất những vụ tiếp theo.

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh, hiện tại, giá cả phần lớn mặt hàng nông sản trên thị trường tương đối ổn định nhưng vào thời gian giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng cao.

Do đó, các nông hộ, DN phục vụ hàng hóa nông sản cần bám sát thực tế, theo dõi sát nhu cầu thị trường để chủ động, chuẩn bị lượng hàng hóa đầy đủ, kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC