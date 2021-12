Hỗ trợ con giống, giúp nông dân phát triển kinh tế

Thời gian qua, chương trình hỗ trợ con giống cho nông dân xã An Ngãi (huyện Long Điền) đã phát huy hiệu quả thiết thực. Từ đó, nhiều hội viên nông dân đã có “cần câu” để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Bà Lê Thị Phượng (ấp An Phước, xã An Ngãi) chăm sóc đàn gà của gia đình.

Thu nhập khá từ mô hình nuôi cá

Ông Phạm Văn Hai (SN 1960, ấp An Thạnh) là một trong những hội viên nông dân vươn lên ổn định cuộc sống từ chương trình hỗ trợ con giống của địa phương. Thăm ao cá đã đến ngày xuất bán, ông Hai cho biết, năm 2016, gia đình ông được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ hơn 1.000 con cá mú giống và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi nước mặn do Hội Nông dân các cấp phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức. Sau 5 năm tích cực nuôi trồng, đến nay ông Hai đã có hơn 4.000 con cá mú, với 4 ao nuôi, diện tích gần 4.000m2. Cũng nhờ mô hình nuôi cá mú, gia đình ông Hai đã vươn lên thoát nghèo.

Theo tính toán của ông Hai, sau khoảng 10 tháng nuôi, cá mú đạt trọng lượng từ 1,2kg trở lên, chi phí thức ăn cho mỗi con cá khoảng 80 ngàn đồng. Giá cá mú thương phẩm dao động từ 180-220 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, ông Hai thu lãi bình quân khoảng 100 ngàn đồng/con.

Xã An Ngãi còn có hộ ông Trần Quang Phú, ông Nguyễn Văn Gia và hàng chục hộ nông dân khác cũng có đời sống khá lên từ mô hình nuôi cá mú, cá chẽm… trong ao nước mặn. Từ hiệu quả của mô hình nuôi trồng thủy sản tại xã An Ngãi, tháng 10/2021, Trung tâm khuyến nông tỉnh tiếp tục hỗ trợ gia đình ông Võ Tấn Thành (ấp An Thạnh, xã An Ngãi) 2.250 con giống cá bè trắng và gần 2 tấn thức ăn công nghiệp, vôi bột khử ao, thuốc phòng bệnh cho cá… Tổng kinh phí thực hiện mô hình 104 triệu đồng, trong đó 50% là vốn đối ứng của hộ nuôi.

Ông Thành cho biết, trước đây, gia đình ông đã từng nuôi cá bè trắng nhưng con giống chủ yếu bắt ngoài tự nhiên nên số lượng không nhiều. Theo tính toán của ông Thành, nếu cho cá ăn đầy đủ và chăm sóc đúng kỹ thuật, sau 12 tháng nuôi, cá sẽ đạt trọng lượng từ 1,2 - 1,5kg. Hiện nay, cá bè trắng thương phẩm có giá từ 130 -150 ngàn đồng/kg và được thị trường đón nhận rất tốt.

Nhiều hộ chăn nuôi được hỗ trợ

Phương thức chăn nuôi gà ta thả vườn cũng đang được nhiều hộ dân ở xã An Ngãi thực hiện hiệu quả. Từ thành công ban đầu, bà Lê Thị Phượng (ấp An Phước) tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi. “Trước đây tôi chỉ nuôi vài chục con gà ta để bán kiếm thêm thu nhập. Đầu tháng 10/2021, gia đình tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ 150 con gà ta (trọng lượng 300g/con). Để giảm chi phí chăn nuôi, phải cho gà ăn thêm rau lá, thân chuối và bắp… giúp thịt gà dai và thơm ngon. Đến nay đàn gà phát triển tốt, bình quân mỗi con cân nặng khoảng 1kg. Tết năm nay, tôi chọn giữ lại một số làm giống, còn lại bán gà thịt”, bà Phượng chia sẻ.

Cách nhà bà Phượng không xa là trại gà của ông Nguyễn Bá Thanh (ấp An Lộc). Ông Thanh cho biết, tháng 11 vừa qua, gia đình ông được Hội Nông dân huyện Long Điền hỗ trợ 200 con gà giống, 275kg thức ăn, thuốc phòng bệnh và chi phí làm chuồng trại. “Đàn gà này sẽ giúp gia đình có thêm thu nhập nên tôi chăm sóc rất chu đáo, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh”, ông Thanh chia sẻ.

Phần lớn các hộ chăn nuôi gà ta, cá trên địa bàn xã đều có thu nhập ổn định. Nhằm thúc đẩy phương thức chăn nuôi này phát triển theo hướng bền vững, trong năm 2021, nông dân trong xã tiếp tục được hỗ trợ gà giống, bò sinh sản, cá mú, cá bè trắng giống… Bên cạnh đó, người chăn nuôi còn được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá nước mặn nhằm giúp tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Theo UBND xã An Ngãi, thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy lợi thế, điều kiện tự nhiên của địa phương để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt là nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả, nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

“Những kết quả đạt được từ chương trình hỗ trợ con giống để phát triển chăn nuôi của ngành nông nghiệp và Hội Nông dân các cấp thời gian qua đã và đang giúp các hộ nghèo, cận nghèo tăng thêm thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”, ông Nguyễn Tăng Trường Duy, Phó Chủ tịch UBND xã An Ngãi khẳng định.

Bài, ảnh: TẤN LẬP - TUẤN HẢI