Ký kết quy chế phối hợp PCCC & CNCH Cụm DN Cảng Cái Mép

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) và Công an tỉnh BR-VT vừa thực hiện ký kết về “Quy chế phối hợp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Cụm DN Cảng Cái Mép.

Đại diện Công an tỉnh và KTV thực hiện ký kết.

Việc ký kết này nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV đang làm việc tại các DN trong Cụm cảng Cái Mép về an toàn PCCC & CNCH; xây dựng lực lượng, tính sẵn sàng ứng cứu của mỗi đơn vị và của Cụm. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác an toàn PCCC & CNCH giữa các đơn vị và có sự tham mưu, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC & CNCH của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh; đặc biệt là công tác phối hợp hỗ trợ cùng nhau trong ứng cứu tình huống khẩn cấp tại các đơn vị trong Cụm.

Dịp này, KTV vinh dự là DN duy nhất ngoài lực lượng chuyên ngành được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC & CNCH.

Tin, ảnh: HÀ AN