Hợp tác xã nỗ lực phục hồi hoạt động

Sau thời gian chịu tác động bởi đại dịch COVID-19, các HTX trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực tái hoạt động, phục hồi kinh tế, thích nghi linh hoạt, an toàn với tình hình mới.

Sau thời gian chịu tác động của dịch COVID-19, các HTX trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực phục hồi sản xuất, thích ứng tình hình mới. Trong ảnh: Mô hình trồng rau an toàn của ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc HTX rau an toàn Thắng Lợi (huyện Long Điền).

TỪNG BƯỚC KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG

HTX rau an toàn Thắng Lợi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền có 50 thành viên đang canh tác trên diện tích 7,5ha trồng rau, trong đó có 5,2ha trồng rau an toàn. Thời gian qua, HTX bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, khi Phước Hưng là một trong những điểm nóng của dịch bệnh. Việc sản xuất của các thành viên gần như phải tạm dừng do không tiêu thụ được khi thực hiện giãn cách toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc HTX cho biết, ngay sau khi hết giãn cách xã hội, HTX đã nhanh chóng vận động các thành viên tổ chức sản xuất lại các diện tích đã bỏ trống trong thời gian qua, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật canh tác phù hợp với tình hình thời tiết để thành viên xuống giống lứa rau mới. HTX cũng hỗ trợ hướng dẫn thành viên thủ tục vay vốn khi có nhu cầu để phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế.

Sau 5 tháng tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, HTX Dịch vụ vận tải Xuyên Mộc đã mở cửa hoạt động trở lại. Việc phải tạm ngừng hoạt động đã ảnh hưởng tới nguồn thu nhập của các thành viên. Do đó khi được hoạt động trở lại, các thành viên đều phấn khởi. Tuy lượng khách đi xe còn ít và đầu xe được chạy còn hạn chế, nhưng đây là tín hiệu tích cực để HTX từng bước khôi phục hoạt động.

HTX có 26 thành viên với 32 đầu xe chạy các tuyến cố định, 7 xe chạy hợp đồng và 26 xe tải chở hàng hóa. Ông Trương Công Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm giám đốc HTX Dịch vụ vận tải Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và bảo đảm 5K đối với lái xe cũng như hành khách. Đồng thời lập các bảng công bố tiêu chuẩn cho hành khách đi xe, kết hợp quét mã QR, trường hợp hành khách không dùng điện thoại smartphone sẽ khai bằng tờ khai y tế; cập nhật đầy đủ thông tin, địa chỉ nơi đi, nơi đến để phục vụ công tác truy vết khi có trường hợp nghi nhiễm xảy ra.

LINH HOẠT, THÍCH ỨNG VỚI TÌNH HÌNH MỚI

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Điền đang hoạt động theo mô hình HTX với 1.181 thành viên. Dư nợ tính đến tháng 10/2021 là 133 tỷ đồng, địa bàn hoạt động chủ yếu tại TT. Long Hải, xã Phước Hưng, Phước Tỉnh. Thời gian qua, Quỹ cũng tạm ngừng hoạt động do nằm trên địa bàn TT. Long Hải - một trong những điểm nóng của dịch COVID-19.

Ngay sau khi được phép mở cửa hoạt động trở lại, Quỹ đã triển khai các hoạt động như giảm lãi suất vay, trợ vốn cho thành viên để bà con ổn định sản xuất. Bà Mai Thị Hạnh Nguyên, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Điền cho biết, đơn vị đã triển khai các giải pháp thiết thực, cụ thể để hỗ trợ các thành viên. Trong đó, đơn vị đã hỗ trợ giảm 10% tiền lãi của kỳ lãi tháng 8 và 9 cho các hộ vay. Ngoài ra, Quỹ cũng tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ vay vốn để các thành viên tái sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, dù quy mô nhỏ về cả vốn và nhân lực, các HTX trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực hoạt động, tìm cách linh động để phù hợp với thực tiễn và thích nghi với tình hình mới. Sự quyết tâm của các HTX trong giai đoạn hiện nay sẽ góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh.

Nhằm giúp HTX tái sản xuất sau thời gian dịch bệnh, Liên minh HTX tỉnh đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ HTX, DN theo Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tuyên truyền, thông tin các chủ trương, chính sách về phát triển HTX để các thành viên tiếp cận. Đơn vị cũng phối hợp Sở NN-PTNT thăm và làm việc với một số HTX để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển HTX liên kết tiêu thụ sản phẩm, cũng như nắm bắt những khó khăn của HTX, từ đó có cơ sở đề xuất UBND giải pháp hỗ trợ.

“Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khó lường, Liên minh HTX đã đôn đốc các hoạt động về xúc tiến thương mại, tập huấn đào tạo bồi dưỡng cho các thành viên HTX. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền để HTX tăng cường kết nối DN và HTX bạn, thay đổi tư duy bán hàng cho thích ứng với tình hình mới, nhất là tiếp cận công nghệ 4.0”, bà Loan cho hay.

