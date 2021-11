Tăng tốc phục hồi kinh tế 2 tháng cuối năm

Mặc dù thời gian còn lại của năm 2021 rất ngắn nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn quyết tâm vượt khó thực hiện mục tiêu “vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế”.

2 tháng cuối năm, BR-VT quyết tâm tăng tốc phục hồi kinh tế. Trong ảnh: Nhân viên nhà máy thép Tung Ho (KCN Phú Mỹ 2) điều khiển dây chuyền sản xuất.

Đó là những nội dung chính được tập trung thảo luận tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh nhằm đánh giá kết quả 10 tháng, bàn giải pháp 2 tháng còn lại năm 2021. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, diễn ra chiều 10/11.

Tăng Trưởng Trong Khó Khăn

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phải tạm ngừng từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 10 để thực hiện giãn cách xã hội, một số hoạt động sản xuất phải sắp xếp lại phù hợp với yêu cầu chống dịch… Từ giữa tháng 10/2021, nhiều hoạt động dịch vụ được mở cửa trở lại, nới lỏng việc đi lại của người dân, nhịp sống sôi động trở lại nhưng các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thể hồi phục. Do đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế giảm rõ rệt như chỉ tiêu doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10, giảm 8,65%; doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 10 giảm 97,63%... Trong 7 chỉ số kinh tế thì có 3 chỉ số tăng trưởng nhưng ở mức thấp. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp tháng 10 tăng 3,14%, lũy kế 10 tháng tăng 3,62%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tháng 10 đạt 884 triệu USD, tăng 64,03%, lũy kế 10 tháng đạt 4.988 triệu USD, tăng 18,47%.

Mặc dù vậy, nhìn về mặt tổng thể, kinh tế BR-VT vẫn tăng trưởng trong 10 tháng qua. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước khoảng 69.469 tỷ đồng đạt 105,4% dự toán, tăng 5,16% so cùng kỳ, trong đó thu từ dầu khí khoảng 18.787 tỷ đồng, đạt 149,1% dự toán, tăng 8,17% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 20.045 tỷ đồng, tăng 39,8% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa 30.637 tỷ đồng, đạt 85,8% dự toán, bằng 89,2% so cùng.

Về vốn đầu tư công, ông Phạm Quang Nhật cho biết thêm, năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ cho các dự án tỉnh quyết định đầu tư sau điều chỉnh là hơn 7.700 tỷ đồng để bố trí cho 480 dự án trong đó, tỉnh đã bố trí khởi công xây dựng mới 61 dự án. Hiện nay, có 1 dự án (Bến cập tàu Hòn Bảy cạnh, Hòn Cau, Hòn Tre lớn do Vườn quốc gia Côn Đảo làm chủ đầu tư) đã tạm ngưng thực hiện đầu tư chờ điều chỉnh quy hoạch và đã điều chỉnh giảm vốn, còn 60 dự án thuộc danh mục khởi công mới năm 2021. Tính đến hết tháng 10/2021, có 52/60 dự án đã đấu thầu và khởi công xây dựng, còn lại 8/60 dự án đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư. Giá trị giải ngân vốn tỉnh quản lý đến ngày 31/10 là hơn 4.300 tỷ đồng, đạt 52,27% tổng kế hoạch vốn của năm 2021. Theo phân tích của các cơ quan chuyên môn, tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp nguyên nhân là do một số dự án đang triển khai thi công vướng mặt bằng, chính sách về giá bồi thường, tái định cư chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân, việc thực hiện khảo sát lại giá đất theo giá thị trường để tính bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án; dự án sử dụng nguồn vốn ODA còn vướng mắc với nhà thầu nước ngoài chưa được giải quyết dứt điểm... và do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Dồn sức cho 2 tháng cuối năm

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021 với 8 nội dung. Trong đó, có việc triển khai các giải pháp tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả theo tinh thần “vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế”.

Nhận định 10 tháng qua là giai đoạn khó khăn nhất của tỉnh, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, BR-VT vẫn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, không để dịch bùng phát, nhất là trong các KCN và khu vực cảng biển. Đối với việc triển khai các chính sách hỗ trợ DN, ông Nguyễn Văn Thọ khẳng định, tỉnh tiếp tục hỗ trợ DN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng - DN, chương trình bình ổn thị trường; nắm bắt thông tin tình hình khó khăn DN và kịp thời tháo gỡ, đặc biệt là các thủ tục về tín dụng.

Riêng về thúc đẩy các dự án đầu tư công, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương có liên qua đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án có mặt bằng sạch, không vướng các thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án và giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng.

Cùng với tập trung thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số, tỉnh cũng chủ động cập nhật các kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp với từng giai đoạn, diễn biến của dịch bệnh; tập trung triển khai các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách…

Bài, ảnh: QUANG VŨ