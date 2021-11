Phát huy tối đa hiệu quả đầu tư đường cao tốc

BÀ NGUYỄN THỊ YẾN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH BR-VT Bảo đảm tính liên kết trong phát triển các dự án cao tốc Tuyến đường bộ cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây là một trong hai tuyến cao tốc quan trọng, thiết yếu ở khu vực phía Nam. Tuyến cao tốc này có tổng chiều dài khoảng 55 km, là một bộ phận trong hệ thống đường cao tốc Bắc Nam, phía Đông, vị trí nằm trọn trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm phía Nam giữa TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuyến đường này cũng trở thành nhân tố rất quan trọng trong giải quyết tình trạng quá tải lưu lượng xe, ùn ứ cục bộ tại các điểm giao thông kết nối và giảm thiểu tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51. Tuyến cao tốc này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, giao thương, thương mại sôi động hơn so với trước đây, mở ra bước đột phá trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát huy tiềm năng, lợi thế, thế mạnh của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu như: Khai thác cảng chung chuyển quốc tế Cái Mép-Thị Vải; góp phần thúc đẩy quá trình đầu tư phát triển trung tâm logistics, cảng trạm, hệ thống kho bãi cho hệ thống cảng biển tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Mặt khác, khi kết nối với đại lộ Đông Tây, cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm, tại điểm ở đầu TP. Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc còn thúc đẩy nhanh sự phát triển các đô thị vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, việc hình thành tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội của khu vực Đông Nam Bộ và cho cả khu vực phía Nam. Do đó, trong thời gian tới, Chính phủ, các bộ, ngành cũng như các địa phương cần sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và tuyến cao tốc đường vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và cảng hàng không quốc tế Long Thành để đáp ứng nhu cầu về vận tải tốc độ cao, cũng như đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 51, đảm bảo được giao thông kết nối trong vùng, trong khu vực phía Nam. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mong muốn được Trung ương phối hợp cùng với các địa phương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc kết nối giao thông trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, tạo sức mạnh để cạnh tranh kinh tế trên trường quốc tế.