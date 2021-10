Kiểm soát chặt công tác phòng chống dịch tại các cụm công nghiệp

Ngày 5/10, Sở Công thương tổ chức đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu 3 (thuộc Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh BR-VT, Công ty TNHH Thủy sản Hòa Thắng tại CCN chế biến hải sản Lộc An (huyện Đất Đỏ); Công ty TNHH May Thạnh Mỹ, Công ty TNHH May Tân Mỹ và Công ty THNH May Quốc tế Việt An (CCN Hắc Dịch 1, TX.Phú Mỹ).

Ông Trương Văn Thôi, Phó Giám đốc Sở Công thương (ngoài cùng bên phải) trao đổi với lãnh đạo Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu 3 về các giải pháp phòng chống dịch.

Qua kiểm tra cho thấy, các DN đã chuẩn bị tốt các phương án phòng chống dịch, đề ra giải pháp cụ thể cho từng trường hợp có F0, F1 và F2. Cụ thể như bố trí khu nhà chờ cho tài xế các xe vận chuyển hàng hóa khi đến công ty, tổ chức phun xịt sát khuẩn; bắt buộc khai báo y tế theo mã QR-Code, đo thân nhiệt, sát khuẩn thường xuyên. Đến nay, các DN nghiệp trên vẫn bảo đảm an toàn sản xuất và chưa xảy ra trường hợp F0 nào.

Tin, ảnh: AN NHẬT