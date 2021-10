Giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Ngày 5/10, Ban Quản lý các KCN phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn công tác xét nghiệm COVID-19 tại các DN trong KCN, CCN và các sơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD)

Từ ngày 23/9, Công ty TNHH Thép SMC đã tự test nhanh SARS-CoV-2 cho người lao động.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu chính tại Ban Quản lý các KCN với 400 điểm cầu là các DN và chủ đầu tư hạ tầng các KCN, CCN và các CSSXKD trong tỉnh.

Tham gia hội nghị là các đối tượng tham gia công tác lấy mẫu là các cán bộ y tế, thành viên tổ An toàn COVID-19, mạng lưới An toàn vệ sinh viên, lực lượng sơ cấp cứu…tại các DN. Theo đó, những người tham gia tập huấn được đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn về lý thuyết và trực tiếp thực hành các khâu trong quy trình lấy mẫu, từ việc chuẩn bị vật tư y tế, mặc, tháo trang phục bảo hộ đến việc lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và đọc kết quả xét nghiệm test nhanh theo đúng quy trình như lấy dịch từ mũi và sử dụng bộ chuẩn đoán xét nghiệm test nhanh, để sàng lọc cho đối tượng có nguy cơ nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các DN còn được hướng dẫn cách sử dụng trang phục bảo hộ trong phòng chống dịch để bảo đảm an toàn.

Tại lớp tập huấn, đại diện các DN cũng được giải đáp những điểm cần lưu ý và quy trình để tổ chức tự thực hiện test nhanh cho công nhân, người lao động của đơn vị. Đặc biệt, đại diện CDC cũng hướng dẫn DN xây dựng phương án xử lý khi có trường hợp nghi mắc/mắc COVID-19 tại đơn vị để áp dụng linh hoạt vào thực tế. Đây là hoạt động thiết thực trong việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, KCN, CCN để đảm bảo an toàn cho chuỗi cung ứng, sản xuất của tỉnh theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua hội nghị các DN cho biết, việc cho DN tự test COVID -19 phù hợp trong bối cảnh “bình thường mới” hiện nay, giúp DN giảm hơn 50% chi phí. Tham gia lớp tập huấn, DN đã được trang bị các kiến thức cơ bản để DN có thể tự lấy mẫu test cho công nhân. Đồng thời, việc này cũng giúp người lao động tránh được các rủi ro lây lan dịch bệnh khi thường xuyên phải xếp hàng trong các đám đông đăng ký xét nghiệm, kiểm tra giấy kết quả xét nghiệm... “Tự test nhanh COVID-19 cho người lao động vô cùng cần thiết, giúp phát hiện sớm những mầm bệnh đang âm thầm hiện hữu nếu có, từ đó khoanh vùng tức thời, nhờ đó giảm được số lượng người phải đi cách ly, cũng giảm được số người phải ngưng sản xuất cũng như giảm quy mô phong tỏa cho DN”- đại diện Công ty Thép Tung Hô Việt Nam cho biết.

Để bảo đảm cho tất cả các DN chủ động trong việc thực hiện tự xét nghiệm cho người lao động, tại hội nghị, đại diện các DN cho rằng, Bộ Y tế cần có văn bản hướng dẫn chính thức. Qua đó, DN có thể nắm bắt quy trình tự xét nghiệm, thông tin các sản phẩm xét nghiệm đạt tiêu chuẩn và áp dụng thống nhất việc công nhận kết quả xét nghiệm.

Ngoài ra, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có công tác xét nghiệm cho các đối tượng là người lao động trong các KCN, CCN, các DN cũng đã được phổ biến các quy định xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở... hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan. Tổ chức xét nghiệm định kỳ cho người lao động có nguy cơ cao là tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưỏug, lãnh đạo công ty, lễ tân và nhóm người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh... thuộc các địa bàn có nguy cơ rất cao là tối thiểu cho 20% người lao động hàng tuần; tại các địa bàn có nguy cơ cao và có nguy cơ là 2 tuần/lần tối thiểu cho 5-10% người lao động. Kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test kháng nguyên nhanh. Kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho Trung tâm y tế cấp huyện nơi DN đóng chân. DN chịu trách nhiệm về chất lượng test kháng nguỵên, quy trình và kết quả xét nghiệm. Trung tâm y tế cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tiến hành xử lý ngay, đúng quy định khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Lê Xá, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN, những DN sau khi tham gia hội nghị đã có thể tự tổ chức test nhanh tại đơn vị. Tuy nhiên, khi tổ chức xét nghiệm, các DN cần sử dụng loại kit test nhanh COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép. Có thể hợp đồng với các đơn vị đủ điều kiện xét nghiệm bằng test nhanh COVID-19, RT-PCR trên địa bàn tỉnh để thực hiện.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN