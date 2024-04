Quý I/2024: Petrovietnam tăng trưởng doanh thu 19%

Quý I/2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có sự tăng trưởng tích cực với doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ. Nhiều đơn vị thành viên, trực thuộc có kết quả vượt cao so với kế hoạch.

Chuyến tàu LNG nhập khẩu thứ 2 về Việt Nam chuẩn bị cung cấp cho phát điện.

Thông tin trên được lãnh đạo Petrovietnam đưa ra tại hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4 với lãnh đạo các đơn vị thành viên về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tháng 3, quý I/2024, diễn ra đầu tuần này.

Cụ thể, trong tháng 3, tất cả các chỉ tiêu sản xuất cơ bản của Tập đoàn đều tăng mạnh so với tháng 2, đặc biệt khai thác dầu trung bình ngày trong tháng 3 đạt cao nhất từ đầu năm đến nay. Tháng 3 (so với tháng 2/2024) khai thác dầu thô đạt 0,87 triệu tấn, vượt 20,1% so kế hoạch tháng, tăng 9,3%; khai thác khí đạt 618 triệu m3, vượt 35,7% kế hoạch, tháng, tăng 20%).

Tin, ảnh: HÀ AN