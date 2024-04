Quý I/2024, xuất khẩu thủy sản cả nước ước đạt gần 2 tỷ USD

Đó là thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep). Theo Vasep, xuất khẩu thủy sản quý I/2024 tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 3, xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 770 triệu USD, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, xuất khẩu tôm tháng 3 đạt gần 276 triệu USD, luỹ kế xuất khẩu tôm quý I/2024 đạt hơn 690 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xuất khẩu cá tra tháng 3 thu về 168 triệu USD, tính chung quý I đạt gần 424 triệu USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Xuất khẩu cá ngừ tháng 3 tăng 24,5% đạt hơn 89 triệu USD đưa kim ngạch xuất khẩu cá ngừ quý I đạt hơn 220 triệu USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ 2023. Xuất khẩu cua, ghẹ và giáp xác khác đạt tăng trưởng cao gần 60% trong quý I, đạt hơn 47 triệu USD.

Về thị trường, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ bứt phá mạnh hơn hẳn, với mức tăng trưởng 16% đạt 330 triệu USD. Xuất khẩu sang Nhật Bản tương đương cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 15%.

Khu vực thị trường EU và Hàn Quốc vẫn chưa có tín hiệu hồi phục rõ nét với tôm và cá tra Việt Nam, nhưng xuất khẩu cá ngừ sang những thị trường này đều tăng trưởng tốt, lần lượt tăng 27% ở EU và 15% với Hàn Quốc. Trong quý I/2024, giá trung bình xuất khẩu các sản phẩm thủy sản nhìn chung có nhích hơn so với cuối năm 2023, nhưng vẫn ở mức thấp. Các doanh nghiệp kỳ vọng sau các Hội chợ thủy sản Quốc tế tại Mỹ, EU, Nhật Bản, đơn đặt hàng sẽ khởi sắc hơn và giá xuất khẩu sẽ tốt dần lên.

HOÀNG THÀNH