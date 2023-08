Du lịch tàu biển phục hồi, cơ hội tăng khách quốc tế

Rạng sáng 22/8, siêu tàu Spectrum of the Seas đã mang theo hơn 4.000 khách đa quốc tịch cập cảng Tân Cảng - Cái Mép (TX.Phú Mỹ). Công ty Lữ hành Saigontourist đón tiếp tàu tại cảng và cung cấp các chương trình tham quan, trải nghiệm sau khi khách xuống tàu. Ngay sau khi tàu cập cảng, khoảng 2/3 số khách rời tàu tham gia tour đồng quê Bà Rịa-Vũng Tàu (lộ trình thánh thất Cao Đài, chùa Hộ Pháp - TX.Phú Mỹ; chợ Hòa Long, nghề nấu rượu - TP.Bà Rịa; nghề làm bánh tráng An Ngãi, nhà cổ Nguyễn Hoàng - huyện Long Điền) và tour Vũng Tàu (Bãi Trước, núi Nhỏ, Niết Bàn tịnh xá, Bạch Dinh, Đình thần Thắng Tam); trải nghiệm miền Tây sông nước tại Cái Bè-Tiền Giang và khám phá TP.Hồ Chí Minh sôi động. Chiều cùng ngày, siêu tàu rời Bà Rịa-Vũng Tàu đi Singapore, kết thúc hải trình 12 ngày khám phá châu Á qua Nhật Bản-Hong Kong (Trung Quốc) - Việt Nam và Singapore.