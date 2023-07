Cước vận tải biển tiếp tục giảm

Theo các DN vận tải biển, hiện chỉ số giá cước vận chuyển container thế giới (WCI) giảm tới 77,5% so với cùng thời điểm của năm 2022.

Xếp dỡ hàng container tại Cảng CMIT.

Hiện chỉ số WCI mới nhất là 1.536,86 USD/container 40 feet, thấp hơn 85% so với mức đỉnh 10.377 USD đạt được vào tháng 9/2021 và thấp hơn 43% so với mức trung bình 10 năm là 2.685 USD; tuy nhiên, vẫn cao hơn 8% so với mức trung bình năm 2019 (trước đại dịch) là 1.420 USD.

Đơn cử, tuyến vận tải từ TP.Hồ Chí Minh - Singapore hiện có giá khoảng 1-1,5 triệu đồng/container 20 feet, thậm chí có lúc chỉ hơn 200 ngàn đồng. Đối với container 40 feet, giá cước vận chuyển mỗi container tuyến TP.Hồ Chí Minh - Singapore khoảng 2-2,6 triệu đồng. Trong khi thời điểm giữa tháng 11/2022, mức cước này khoảng 9-11 triệu đồng/container 40 feet và khoảng 2-3 triệu đồng/container 20 feet.

Về giá cước nội địa, vận tải biển container Bắc - Nam khoảng 100-200 ngàn đồng/container 20 feet, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2022.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN