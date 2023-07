Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép: Xếp dỡ thành công tàu chở thiết bị quá khổ

Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) vừa tiếp nhận và xếp dỡ thành công các máy móc, thiết bị quá khổ được vận chuyển bởi tàu ONE MANHATTAN thuộc tuyến dịch vụ FE5 (kết nối hàng hóa từ TCIT đến các cảng lớn ở châu Âu như Rotterdam - Hamburg - Antwerp - London Gateway) do Liên minh hãng tàu THE (ONE, Hapag-LLoyd, YangMing, HMM) khai thác.

Tàu ONE MANHATTAN đã chở 4 máy biến áp hiệu Royal SMIT với tổng trọng lượng gần 260 tấn. Với hình thức hạ ngay tại cầu tàu, TCIT đã đưa ra các phương án để quá trình dỡ hàng được diễn ra an toàn và tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng.

Thời gian qua, ngoài kinh nghiệm và thế mạnh về khai thác hàng hóa bằng container cùng với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, TCIT còn cung cấp thêm dịch vụ khai thác và xếp dỡ hàng quá khổ, quá tải với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng.

TRÀ NGÂN