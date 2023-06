Chiều 1/6, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ và Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn phối hợp UBND TX. Phú Mỹ tổ chức hội thảo bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí năm 2023. 30 đại biểu là đại diện các DN, nhà thầu, lực lượng công an, lãnh đạo các địa phương có đường ống dẫn khí đi qua tham dự.

Tại hội thảo, đại diện 2 DN trên đã giới thiệu một số thông tin về hành lang tuyến ống dẫn khí đi qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách nhận diện hành lang tuyến ống dẫn khí, một số hoạt động có thể ảnh hưởng tới tuyến ống dẫn khí. Hội thảo cũng đưa ra cảnh báo hậu quả khi sự cố đường ống dẫn khí xảy ra, đồng thời nêu các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hành lang tuyến ống dẫn khí như: lắp đặt các biển báo, biển cấm, camera, cột mốc ranh HLATTO, hệ thống giám sát báo động từ xa, thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền…

Được biết, 2 công ty hiện có tổng chiều dài đường ống dẫn khí khoảng 200km, trải qua 3 tỉnh, thành phố gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu và Đồng Nai. Trong đó, đường ống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dài khoảng 40km đi qua 12 phường, xã, bắt đầu tư mũi Kỳ Vân (TT.Long Hải) và kết thúc tại Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ).

HỒNG PHÚC