Buôn lậu tuyến biển, cảng biển ngày càng phức tạp

Ngày 11/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị giao ban công tác quý I/2023 và tổng kết kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Quý I/2023, các lực lượng chức năng cả nước đã bắt giữ, xử lý 28.028 vụ việc vi phạm (giảm 11,24% so với cùng kỳ năm 2022). Tuy nhiên, hiện trên tuyến biển, cảng biển, hoạt động này có chiều hướng diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm như: ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu ngoại, động vật hoang dã, hàng điện tử đã qua sử dụng; buôn lậu, vận chuyển hàng hóa có lợi nhuận cao (dầu DO, FO), than, quặng, phế liệu, dược phẩm, thực phẩm chức năng…

Địa bàn trọng điểm vẫn là khu vực cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh và vùng biển Đông Bắc, Tây Nam.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, lực lượng hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 120 vụ vi phạm hành chính, gian lận thương mại tại khu vực cảng biển. Cục Hải quan tỉnh đã phạt hành chính các cá nhân, đơn vị vi phạm hơn 6,1 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ; áp dụng, mở rộng phạm vi ứng dụng KH-CN trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục đào tạo, học tập nâng cao trình độ năng lực; tiếp cận với những phương thức, thủ đoạn mới (thương mại điện tử) thay đổi từng ngày.

TRÀ NGÂN