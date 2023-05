Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 22 triệu tấn

Từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tại Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 22 triệu tấn, bằng 90,51% so với cùng kỳ năm trước do sản lượng hàng container có sự sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tính riêng tháng 4/2023, khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 6,55 triệu tấn thông qua, tăng 8,6% so với tháng trước và tăng 8,09% so với cùng kỳ.

Đây là tín hiệu tích cực từ hoạt động cảng biển. Dự kiến quý II/2023, khối lượng hàng hóa thông qua cảng bằng tàu biển sẽ tăng do sự hồi phục nhu cầu tiêu dùng từ các nước nhập khẩu, Trung Quốc mở cửa trở lại...

AN NHẬT