Petrovietnam nhiều năm liền xếp đầu bảng

Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố Bảng xếp hạng PROFIT500-Top 500 DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu là DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Người lao động Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam- PV GAS) triển khai bảo dưỡng sửa chữa trên giàn khí.

Nộp ngân sách vượt kế hoạch trước nửa năm

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Petrovietnam nắm vị trí cao trong bảng xếp hạng. Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, từ đầu năm đến nay, giá năng lượng diễn biến khó lường, nhu cầu tiêu thụ phân bón giảm sút, huy động khí cho điện tiếp tục ở mức thấp hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên, với nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp, kịp thời ứng phó trước các biến động địa chính trị, kinh tế, tận dụng hiệu quả chuỗi giá trị nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tiếp tục được duy trì ổn định tại tất cả các lĩnh vực.

8 tháng 2022, khai thác dầu thô của Petrovietnam vượt 23% kế hoạch 8 tháng và bằng 84% kế hoạch cả năm. Sản xuất cung ứng ra thị trường trong nước 1,22 triệu tấn đạm Urê, tăng 9% so với cùng kỳ. Sản xuất 4,56 triệu tấn xăng dầu, tăng 5% so với cùng kỳ, đáp ứng được nhu cầu trong nước. Petrovietnam đã nộp ngân sách Nhà nước 90,6 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm 2022 và tăng 45% so với cùng kỳ (vượt kế hoạch năm 2022 trước 6 tháng).

Cùng với chỉ tiêu nộp ngân sách, Petrovietnam cũng đã về đích các chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tập đoàn.

Ngoài Petrovietnam, trong Bảng xếp hạng PROFIT 500 lần này còn có sự xuất hiện của nhiều DN thuộc Petrovietnam như: Tổng công ty Khí Việt Nam, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,…

Những kết quả này đã khẳng định hiệu quả hoạt động của Petrovietnam trong những năm qua, với tình hình tài chính lành mạnh cùng năng lực quản trị biến động linh hoạt, được đánh giá và công nhận khách quan bởi nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

Mong muốn được tiếp tục hỗ trợ miễn, giảm các loại thuế, phí

Trải qua 6 năm công bố, bảng xếp hạng PROFIT500 được thực hiện nhằm tìm kiếm và tôn vinh các DN có khả năng tạo lợi nhuận tốt, có tiềm năng trở thành những cột trụ cho sự phát triển của nền kinh tế, đồng thời góp phần giới thiệu thương hiệu DN Việt tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Theo các số liệu được công bố, có thể thấy rằng, cộng đồng DN Việt nói chung và DN PROFIT500 nói riêng đã và đang thể hiện bản lĩnh vững vàng trên con đường phục hồi kinh tế sau đại dịch. Theo Vietnam Report, qua khảo sát các DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam trong tháng 8 vừa qua cho thấy, gần 74% số DN đã hoàn thành trên 50% kế hoạch lợi nhuận tài chính 2022, trong số đó, 2/5 số DN đã đạt trên 80% kế hoạch lợi nhuận.

Với kết quả tích cực trên, hoàn toàn có cơ sở lạc quan về triển vọng kinh tế và khả năng sinh lời cả năm 2022. Tuy nhiên, cũng theo kết quả khảo sát của Vietnam Report được thực hiện trong tháng 8/2022, cộng đồng DN PROFIT500 cũng mong muốn Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp tục ưu tiên giải quyết để hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn như: Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trên không gian số; Hỗ trợ miễn, giảm các loại thuế, phí hoặc gia hạn nộp thuế; Ổn định kinh tế vĩ mô; Tạo điều kiện tối đa trong tiếp cận các gói hỗ trợ; Rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính.

