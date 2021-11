Tăng tốc triển khai nạo vét luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải

Tin từ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cho biết, đến nay tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải (gồm cả luồng sông Dinh) đang được thực hiện nạo vét để đạt -14m, với tổng khối lượng nạo vét hơn 378.900m3. Tuyến luồng sông Dinh nạo vét đến độ sâu từ -4,7m đến -7m (tùy từng đoạn). Tổng khối lượng nạo vét của tuyến luồng hàng hải sông Dinh dự kiến hơn 34.200m3. Tổng kinh phí khoảng 80 tỷ đồng. Chất nạo vét của toàn bộ dự án sẽ được tập kết và đổ lên khu đất thuộc dự án KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (TX Phú Mỹ).

Được biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải triển khai trễ hơn 1 tháng so với kế hoạch. Từ tháng 10/2021, tuyến luồng nay mới bắt đầu khởi công việc nạo vét. Do đó, hiện tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải đang được tăng tốc triển khai, bảo đảm hàng hóa lưu thông thuận lợi nhằm phục hồi kinh tế sau thời gian ảnh hưởng dài bởi dịch COVID-19.

Dự kiến, công trình này sẽ cán đích trước ngày 31/12/2021 theo đúng kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải Bộ GT-VT phê duyệt.

TRÀ NGÂN