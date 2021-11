Đối thoại với chủ cơ sở chế biến cá tại Long Hải

Ngày 1/11, lãnh đạo UBND huyện Long Điền và lãnh đạo TT. Long Hải đã đối thoại trực tiếp với chủ 25 cơ sở chế biến cá hoạt động tại bến cá Long Hải để chuẩn bị cho công tác giải tỏa, di dời, cải tạo môi trường, xây dựng, phát triển môi trường du lịch biển khu vực TT. Long Hải.

Bà Nguyễn Thị Hà (doanh nghiệp Nhơn Nghĩa Phước) phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại với lãnh đạo huyện Long Điền và thị trấn Long Hải.

Bến cá Long Hải nằm ở khu vực ao Hải Hà (KP. Hải Hà 1, TT. Long Hải) gồm 91 cơ sở, hơn 1.400 công nhân lao động làm việc. Trong đó, 60/91 cơ sở đã cung cấp được giấy phép kinh doanh; 54 cơ sở hoạt động sơ chế mua bán hải sản; 18 cơ sở chế biến cá hấp, cá khô; 17 cơ sở xay và bán nước đá; 2 cơ sở mua bán hải sản. Tất cả các cơ sở nằm trong khu đất thuộc bãi bồi ven biển do Nhà nước quản lý. Các cơ sở này đều không có giấy phép xây dựng, các công trình làm tạm bợ và không có hệ thống xử lý nước thải.

Nhiều năm qua, khu vực ao Hải Hà đã bị ô nhiễm nặng, trở thành “điểm đen” về môi trường. Nguyên nhân là do các cơ sở chế biến cả xả nước thải trực tiếp ra môi trường, gây thẩm thấu vào lòng đất và gây ô nhiễm cho toàn bộ khu vực, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Chỉ tính riêng trong năm 2020, huyện Long Điền và TT. Long Hải đã tổ chức 16 đợt ra quân tổng vệ sinh khu vực này nhưng do tình trạng ô nhiễm quá nặng nên môi trường vẫn chưa được cải thiện…

Báo cáo phương án di dời và các chính sách hỗ trợ cho chủ cơ sở sau di dời, lãnh đạo TT. Long Hải cho biết, sẽ sắp xếp các cơ sở thu mua, sơ chế và mua bán hải sản vào Cảng dịch vụ hậu cần thủy sản Hưng Thái (xã Phước Hưng). Các cơ sở xay, bán nước đá được đề nghị ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi ngành nghề phù hợp. Các cơ sở làm cá hấp, cá khô được đề nghị tìm vị trí khác phù hợp hoặc di dời vào các CCN chế biến thủy sản tập trung trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo TT. Long Hải cũng cho biết thêm, địa phương và huyện đã làm việc với lãnh đạo cảng Hưng Thái để bảo đảm mức giá phù hợp khi di dời các cơ sở từ bến cá Long Hải vào cảng.

Tại buổi đối thoại, 9 chủ cơ sở đã phát biểu ý kiến. Hầu hết chủ cơ sở đều đồng thuận chủ trương di dời, giải tỏa khu vực này. Tuy nhiên, các chủ cơ sở cũng cho rằng, do dịch bệnh COVID-19 xảy ra trong thời gian dài, các cơ sở đã đóng cửa từ ngày 11/7 đến nay, người lao động mất việc làm, thu nhập nên đề nghị cho mở cửa cho hoạt động đến qua Tết Nguyên đán Nhâm Dần, để người lao động có thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đồng thời, các chủ cơ sở cũng bày tỏ mong muốn địa phương sắp xếp cho vào hoạt động tại các cơ sở do Nhà nước quản lý, có mặt bằng rộng rãi và chi phí rẻ hơn so với vào Cảng cá Hưng Thái. Một số chủ cơ sở đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ thỏa đáng trước khi giải tỏa, di dời vì khu vực này trước đây là bãi bồi, người dân phải bỏ tiền ra làm đường bê tông, xây dựng cơ sở...

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền chia sẻ với những khó khăn của các chủ cơ sở chế biến hải sản và công nhân trong thời gian qua. Lãnh đạo huyện tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của các chủ cơ sở và sẽ báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện để có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý.

Tinh, ảnh: NGUYỄN TUYỀN