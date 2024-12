Tàu thuyền hoạt động trên biển chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn là cảnh báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh trong bản tin dự báo thời tiết ngày 21/12.

Cụ thể, vào trưa 21/12, rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 5 độ Vĩ Bắc, 111.9 độ Kinh Đông. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng 21/12, vùng biển Vũng Tàu - Côn Đảo biển động, sóng biển cao 2-4m tràn vào bờ biển Bãi Trước

Do ảnh hưởng của vùng thời tiết này nên vùng biển ngoài khơi từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Cấp độ rủi ro do thiên tai trên biển được nâng lên cấp 2. Do đó, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu đến Côn Đảo đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Các chủ phương tiện cần tìm nơi tránh trú an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra dông, lốc, sóng biển cao, biển động mạnh.

Tin, ảnh: QUANG VŨ