Đẩy mạnh nghiên cứu KH-CN trong lực lượng công an

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo Công an tỉnh còn chú trọng phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ (KH-CN), thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh kiểm tra lưu trú đối với người nước ngoài trên địa bàn TP.Vũng Tàu (ảnh Công an tỉnh cung cấp).

Nghiên cứu từ thực tiễn phát sinh

Cuối tháng 10/2024, Sở KH-CN tổ chức hội nghị chuyển giao các đề tài nghiên cứu KH-CN cho các đơn vị đặt hàng và tổ chức ứng dụng. Trong đó, Công an tỉnh có 2 đề tài: “Phòng ngừa, xử lý của lực lượng Công an đối với những vấn đề phức tạp từ tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh” và “Giải pháp nâng cao quản lý hành chính nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh”, do Đại tá Trần Thị Kim Phụng và Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm chủ nhiệm đề tài. Đây là các đề tài KH-CN được đề xuất nghiên cứu từ thực tiễn công tác phát sinh nên có tính ứng dụng cao trong việc phát triển nghiệp vụ chuyên môn của ngành.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh những năm qua xảy ra nhiều vụ tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai. Đã có những vụ kéo dài, nảy sinh vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Nổi lên đó là tình trạng tranh chấp, khiếu nại không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, khiếu nại đông người nhằm gây áp lực với chính quyền, khiếu nại vượt cấp. Một số vụ tranh chấp, khiếu nại đã bị các đối tượng chống đối trong và ngoài nước lợi dụng tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Mặc dù các cấp công an, phối hợp với các ban, ngành đã xử lý tốt các vụ tranh chấp, khiếu nại trái pháp luật, nhưng ngành vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục.

Tương tự, trên địa bàn tỉnh thời gian qua có rất nhiều người nước ngoài đến công tác, làm việc và sinh sống nhưng công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, như: Trình độ, nhận thức của cán bộ công an chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là sự thiếu hụt về lực lượng và khả năng ngoại ngữ. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, lực lượng có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, nhất là trong công tác trao đổi thông tin và giải quyết các vụ việc. Hay vẫn còn vấn đề chồng chéo trong phân công, phân cấp quản lý; sự thiếu đồng bộ trong hệ thống hành lang pháp lý hiện hành và sự vận dụng pháp luật của các cơ quan quản lý.

Nhóm tác giá thực hiện đề tài đã nghiên cứu, đánh giá, làm rõ thực trạng, nguyên nhân, dự báo tình hình phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự từ tranh chấp khiếu nại trong lĩnh vực đất đai, tình hình sinh sống, làm việc của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Đề tài cũng đi sâu khảo sát, phân tích thực trạng, đánh giá toàn diện về tổ chức, nhận thức của cán bộ, lực lượng công an trong việc thực hiện 2 nhiệm vụ trên. Từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý của lực lượng công an đối với những vấn đề phức tạp từ tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai cũng như quản lý hành chính người nước ngoài về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Ứng dụng KH-CN phát triển nghiệp vụ

Theo đánh giá của các chuyên gia, các đề tài cũng đúc kết những kinh nghiệm và định hướng nghiệp vụ, qua đó góp phần đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực về nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng công an các cấp.

Kết quả nghiên cứu của các đề tài còn là luận chứng khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo về vấn đề xử lý tranh chấp đất đai và quản lý hành chính Nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn cho các tỉnh khác tham khảo; là cơ sở và luận chứng khoa học cho quá trình tư vấn, phản biện và giám định xã hội, cũng như công tác xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh. Các đề tài là tài liệu hữu ích phục vụ nghiên cứu, giảng dạy ở các Trường Công an Nhân dân.

Trong 5 năm qua, ngành công an tỉnh đã có 5 đề tài nghiên cứu KH-CN cấp cơ sở, 2 đề tài cấp tỉnh, 1 đề tài cấp Bộ và biên soạn, in ấn 3 cuốn sách về lịch sử Công an tỉnh. Trong năm 2025, ngành tiếp tục đăng ký thực hiện 1 đề tài nghiên cứu KH-CN cấp Bộ và 4 đề tài cấp tỉnh.

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu và ứng dụng KH-CN vào thực tiễn công tác ngành công an. Hàng năm, trên cơ sở định hướng nghiên cứu KH-CN của Bộ, Công an tỉnh và từ những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn công tác, các cấp ngành công an đã kịp thời đề xuất các nhiệm vụ KH-CN nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng và hậu cần - kỹ thuật trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, ngành cũng tăng cường phối hợp với các Trường Công an Nhân dân và các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề trong thực tiễn. Đồng thời chủ động tiếp cận thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, ứng phó với những nguy cơ, thách thức đặt ra từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

NGỌC MINH