Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin

Sáng 20/11, Sở TT&TT tổ chức hội thảo công tác tổ chức thực hiện và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã tham luận về một số nội dung như: Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh dữ liệu trong quá trình chuyển số trên địa bàn tỉnh; rủi ro lộ lọt tài khoản - nhận diện và phòng chống; giải pháp tổng thể chống Ransomeware_GS; bối cảnh an toàn thông tin và các giải pháp của Viettel; chiến lược đảm bảo an toàn thông tin trong công cuộc chuyển đổi số tỉnh. Đồng thời, đề xuất giải pháp và dịch vụ an toàn thông tin cho Sở TT&TT.

HÀN GIANG