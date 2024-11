Ngành xây dựng chủ động ứng phó bão Yinxing

Sở Xây dựng vừa có văn bản hỏa tốc số 6407/SXD-QLXD gửi UBND các địa phương, các chủ đầu tư xây dựng công trình, các đơn vị quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đề nghị các đơn vị có các biện pháp chủ động ứng phó với bão Yinxing.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, lập kế hoạch tuyên truyền để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình đã được Sở Xây dựng lưu ý tại Công văn số 4886/SXD-QLXD ngày 6/9/2024.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND cấp huyện tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai ở địa phương theo 4 tài liệu hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành gồm: Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do gió, bão cho nhà và công trình; Phân loại nhà an toàn chịu gió, bão; quy trình kiểm định và quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình và khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình.

Tin, ảnh: QUANG VŨ