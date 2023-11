Ban tổ chức Hội thi quốc tế về sáng tạo Khoa học - Công nghệ 2023 (SIIF 2023) vừa trao tặng Công ty CP Khoa học - Công nghệ Việt Nam (Busadco) nhiều giải thưởng lớn cho các công trình khoa học.

Ông Tôn Thất Kha, Phó Tổng Giám đốc BUSADCO nhận giải Vàng do Ban tổ chức và Hiệp hội xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA) trao tặng.

SIIF là triển lãm và hội thi phát minh sáng chế lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc từ năm 2002 - là triển lãm và Hội thi có quy mô lớn nhất về Khoa học - Công nghệ. SIIF 2023 diễn ra từ ngày 1-4/11 tại Seoul (Hàn Quốc), thu hút sự tham gia của 26 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 500 công trình sáng tạo quốc tế.

Bà Hoàng Thị Minh Trang, Phó Tổng Giám đốc Busadco nhận giải Đồng SIIF 2023.

Tại SIIF 2023, Busadco được Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) lựa chọn trình diễn tại triển lãm và dự thi 7 công trình, gồm các nhóm lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, công nghệ vật liệu và nông lâm ngư nghiệp. Trong đó, 5 công trình dự thi của Busadco đã đạt nhiều giải thưởng lớn tại hội thi. Cụ thể, Busadco nhận được 1 giải Vàng do Ban tổ chức và Hiệp hội xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA) trao tặng và 1 giải Quốc tế đặc biệt do Hiệp hội Xúc tiến Đổi mới và Phát minh Indonesia (INNOPA) trao tặng cho công trình “Công nghệ, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công kè bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội”.

Giải Đặc biệt xuất sắc của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Thái Lan (NRCT) trao tặng cho công trình “Nhà bê tông cốt phi kim lắp ghép siêu nhẹ”. 2 giải Bạc do Ban tổ chức và Hiệp hội xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA) trao tặng cho công trình “Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị” và “Đê ngầm khép kín tạo ra bãi tắm an toàn”. Công trình “Giếng thăm liên kết mối nối cống” và “Nhà bê tông cốt phi kim lắp ghép siêu nhẹ” nhận được 2 giải Đồng do Ban tổ chức và Hiệp hội xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA) trao tặng.

Đoàn Việt Nam tham dự triển lãm và hội thi sáng tạo Khoa học - Công nghệ tại Hàn Quốc.

Được biết, trong 20 năm qua, Busadco đã nghiên cứu sáng chế 101 công trình khoa học và đã được Tổng cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp 453 bằng độc quyền sở hữu trí tuệ và giành 24 giải thưởng trong nước, 37 giải thưởng quốc tế về sáng tạo khoa học - công nghệ. Đặc biệt, công trình “Công nghệ, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công kè bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội” đã từng đoạt giải Nhất giải thưởng sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam (Vifotec) năm 2021; đạt HCV của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) 2021 và giải Đặc biệt Canada của Tổ chức hợp tác sáng tạo - Hiệp hội các nhà Phát minh sáng chế (ICAN) năm 2022.

Tin, ảnh: QUANG VŨ