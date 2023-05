Chiều 22/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2023-2027, 63 tỉnh đoàn, thành đoàn và VNPT các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đồng loạt ký kết chương trình hợp tác này.

Ông Vũ Minh Khiêm, Giám đốc VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu và bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn trao bản ký kết hợp tác.

Theo đó, chương trình ký kết hợp tác giữa 2 đơn vị nhằm phối hợp khảo sát, xây dựng giải pháp tổng thể về số hóa và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đoàn và các địa phương, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin, nền tảng cho hệ sinh thái số, quảng bá, chia sẻ hoạt động của các cấp đoàn, đoàn viên, số hóa các nghiệp vụ của công tác đoàn…

Trong khuôn khổ chương trình, VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu và Tỉnh Đoàn cũng đã ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2027 với các nội dung về đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, số hóa trong hoạt động của đoàn thanh niên…

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC