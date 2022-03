Phần mềm Anatomedia – Một đóng góp lớn cho ngành giải phẫu học

Sau khi phần mềm Anatomedia được đưa vào ứng dụng, bên cạnh những giải thưởng như “Chương trình giảng dạy và học tập tốt nhất bậc đại học” do Hiệp hội các nhà xuất bản Australia trao tặng, “Tài nguyên học tập tốt nhất” do Hiệp hội giáo dục môi trường Australia (AAEE) trao tặng, giải ASCILITE (Máy tính cho giáo dục đại học Australia) cho “Dự án phần mềm hữu ích nhất”, “Giải thưởng đa phương tiện tốt nhất” do Hiệp hội truyền thông các giáo viên Australia, tặng, “Giải thưởng đa phương tiện xuất sắc nhất” do Hiệp hội Y khoa Anh quốc tặng, nó còn nhận được phản hồi tích cực của giới sinh viên ngành y.