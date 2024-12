Tối 28/12, UBND TP. Bà Rịa long trọng tổ chức lễ khánh thành Khu phố đêm Bà Rịa.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và TP.Bà Rịa cắt băng khánh thành Khu phố đêm Bà Rịa.

Đến dự lễ khánh thành có các ông: Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Quang Khải, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Trọng Minh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa; Trần Thanh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa.

Khu phố đêm Bà Rịa do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Nam Phát làm chủ đầu tư. Khởi công ngày 20/9 trên diện tích 2.115m2 nằm dọc hai bờ sông Dinh.

Mùa lân mừng khánh thành Khu phố đêm Bà Rịa.

Về thiết kế, Khu phố đêm Bà Rịa ấn tượng với hàng ngàn chiếc đèn lồng nhiều sắc màu tạo cảm giác trời đêm sao sáng lấp lánh. Cùng với các tiểu cảnh của công viên bờ Tây và ven sông như Nhà Tròn, cánh chim bồ câu, đèn trang trí lấp lánh rực sáng sông Dinh thơ mộng.

Với quy mô 175 gian hàng bám theo hai tuyến đường ven sông Dinh, trong đó đường Lê Thành Duy có 130 gian hàng và đường Hoàng Việt 45 gian hàng. Các mặt hàng bày bán trong “Khu phố đêm Bà Rịa” đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực, giải khát, mua sắm đặc sản địa phương, hàng OCOP, hàng lưu niệm, hàng thời trang đa dạng phong phú về mẫu mã.

Người dân hào hứng check in với gian hàng bán lồng đèn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa cho biết, Khu phố đêm nhằm tạo không gian văn hóa, đi bộ cho người dân và du khách tham quan, từ đó kích cầu mua sắm, giải trí, thưởng thức ẩm thực và du lịch tại TP. Bà Rịa.

Bên cạnh đó, tận dụng tối đa thời gian về đêm, Khu phố đêm Bà Rịa đa dạng thêm các hoạt động kinh tế, giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

Đa dạng phong cách ẩm thực tại Khu phố đêm Bà Rịa. Trong ảnh: Người dân xếp hàng mua món Thái.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thao, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Nam Phát cam kết, trong quản lý vận hành công ty luôn kiểm soát chặt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thái độ phục vụ văn minh, giá cả niêm yết rõ ràng, đa dạng hoạt động giải trí và phối hợp cùng các cơ quan chức năng giữ an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA