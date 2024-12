Tạo ấn tượng đẹp cho du khách tại Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu

Đó là chỉ đạo của ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghe báo cáo tình hình tổ chức Tuần lễ du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024, chiều 23/12.

Khai mạc Tuần lễ Du lịch tối 27/12 quy tụ nhiều thần tượng âm nhạc của giới trẻ như HIEUTHUHAI, MONO, Suni Hạ Linh, Vicky Nhung, Thu Hằng, Nhật Hoàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Tuần lễ Du lịch là sự kiện quan trọng của tỉnh nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông qua đó xây dựng các chương trình, sản phẩm thu hút, phục vụ khách du lịch, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm 2024. Do đó, các hoạt động cần được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, gây ấn tượng đẹp cho du khách và nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm của mình, triển khai công việc một cách bài bản, đạt hiệu quả cao.

Sở Du lịch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về điểm đặc sắc của Tuần lễ Du lịch Bà Rịa - Vũng tàu 2024 để người dân, du khách biết và tham gia. Cùng với đó kiểm soát tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, phân luồng giao thông khoa học, đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực diễn ra các hoạt động của Tuần lễ Du lịch.

Tổng thể khu vực diễn ra các hoạt động của Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, tính đến thời điểm này, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung chuẩn bị cho Tuần lễ Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Theo đó, Sở Du lịch đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục đấu thầu chọn lựa đơn vị có uy tín tổ chức sự kiện. Sở Giao thông - Vận tải cũng thống nhất phương án sử dụng lòng, lề đường, phân luồng giao thông, bố trí biển báo giao thông khoanh vùng khu vực tổ chức sự kiện và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng lưu thông trong thời gian trưng dụng đường làm công tác chuẩn bị cho sự kiện.

3 tiểu cảnh check-in của Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024.

Đại diện các sở, ngành cũng trình bày kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng sự kiện, hoạt động diễn ra trong Tuần lễ Du lịch; trình chiếu phác hoạ sơ bộ không gian hoạt động, các gian hàng, các hoạt động vui chơi, sân khấu tổ chức sự kiện...

Các đơn vị cũng thống nhất với chương trình, kịch bản nghệ thuật; phương án bố trí bãi giữ xe, đón tiếp đại biểu; phương án đảm bảo an ninh trật tự xuyên suốt chương trình; bố trí nhà vệ sinh công cộng và lực lượng thu gom rác thải thường xuyên…

Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai lắp dựng sân khấu, cổng chào sự kiện. Khu trưng bày sản phẩm OCOP tại Nhà truyền thống Cách mạng (số 1 Ba Cu) cũng đang khẩn trương hoàn thành các gian hàng, trang trí.

Đến thời điểm này có 51 tỉnh, thành đăng ký tham gia với hơn 80 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. BTC cũng bố trí 1 khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và không gian tái hiện những làng nghề truyền thống của tỉnh.

Sân khấu cho đêm khai mạc Tuần lễ Du lịch đã lắp dựng phần khung thép trên đường Quang Trung- Bãi Trước.

Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ khai mạc vào tối 27/12 và kéo dài đến 29/12 với chùm hoạt động phong phú kết nối Vũng Tàu-Hồ Tràm (Xuyên Mộc), hai trọng điểm tập trung nhiều cơ sở dịch vụ du lịch nhất tỉnh.

Trong đó, chuỗi hoạt động tại Vũng Tàu chủ yếu diễn ra tại Bãi Trước (đường Quang Trung) với chùm sự kiện đồng loạt gồm: trình diễn khinh khí cầu, giới thiệu sản phẩm OCOP, không gian bia, biểu diễn fly board, dù lượn, mô tô nước, đêm nghệ thuật khai mạc Tuần lễ du lịch, giải chạy “Tương Kỳ Mountain Run Challenge” chinh phục cung đường mòn trên núi Tương Kỳ, chương trình nhạc hội du lịch. Tại Hồ Tràm - Xuyên Mộc, có giải pickleball “Du lịch xanh” và giải golf.

Đặc biệt, dịp này cộng đồng doanh nghiệp du lịch còn đồng loạt tri ân du khách với chương trình 1.000 phòng miễn phí, tour city 0 đồng tham quan TP.Vũng Tàu và hàng loạt menu ẩm thực hấp dẫn viết nên bản giao hưởng về ẩm thực biển “Symphony of the sea” với đa dạng lựa chọn buffet giờ vàng, buffet trưa, buffet chill, buffet hải sản…

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA