Ấn tượng đẹp từ Tuần lễ Du lịch

Chuỗi hoạt động của Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành món ăn tinh thần ý nghĩa cho người dân và du khách trong những ngày cuối năm. Khép lại Tuần lễ Du lịch năm 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu truyền đi thông điệp chuyển động không ngừng, đổi mới, sáng tạo mang đến trải nghiệm đẹp cho du khách.

Du khách tham quan Bảo tàng Vũ khí cổ bằng tour 0 đồng.

Hiệu ứng lan tỏa tốt

Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu 2024 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/12 với chủ đề “LET’S GO!!! Ba Ria-Vung Tau”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức sự kiện trên với chuỗi hoạt động phong phú: check-in và trải nghiệm bay trên khinh khí cầu, biểu diễn thể thao biển, ẩm thực và trưng bày sản phẩm OCOP, giải chạy xuyên đêm, giải pickelball, giải golf...

Lễ khai mạc tối 27/12 hoành tráng, thu gọn toàn bộ điểm nhấn trong chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí của Tuần lễ Du lịch đã tạo nên sức hút kéo khách về Bà Rịa-Vũng Tàu. “Sức trẻ”, sự năng động, đa sắc màu xứ biển in đậm qua chương trình nghệ thuật quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ được giới trẻ mến mộ.

Đặc biệt, MONO và “Anh trai say hi” Hieuthuhai-hai ca sĩ thống lĩnh thị hiếu âm nhạc của giới trẻ hiện đại gây chú ý nhất. Hàng ngàn khán giả phấn khích reo hò, cổ vũ, hát theo thần tượng. Đêm nhạc hội du lịch 28/12 cũng hấp dẫn không kém, sân khấu mở trên đường Quang Trung-Bãi Trước tiếp tục “nóng” trong âm nhạc DJ và dàn ca sĩ rap quẩy tưng sân khấu.

“Hot” nhất có lẽ dàn khinh khí cầu rực rỡ sắc màu ở Bãi Trước. Với 2 khung giờ biểu diễn, phục vụ bay trải nghiệm đầu buổi sáng và cuối buổi chiều, Bãi Trước ngập tràn không khí của lễ hội đường phố. Thời tiết mát mẻ, tạnh ráo, gió nhẹ càng thuận lợi cho Nhân dân và du khách dạo chơi. Hình ảnh dàn khinh khí cầu, dù lượn, fly board ngập tràn mạng xã hội tạo hiệu ứng cực tốt về thương hiệu, hình ảnh cho du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vận động viên tham gia giải chạy “Tương Kỳ Mountain Run Challenge 2024”. Ảnh: NAM NGUYEN

Hiệu quả thiết thực

Một chương trình hướng thẳng đến quyền lợi của người tiêu dùng là tour 0 đồng, miễn phí phòng và tour tham quan miễn phí. Chương trình nhận được sự chung tay từ cộng động DN du lịch càng nhân giá trị gia tăng và cảm xúc đẹp cho du khách.

Bà Lê Bích Hạnh, Việt kiều Mỹ cho biết, bà đến Vũng Tàu du lịch, đã nhiều lần lưu lại dài ngày nơi đây nhưng chưa có dịp tham quan, tìm hiểu tường tận nhiều thắng cảnh như vậy. Chuyến đi săn hoàng hôn lần này rất ý nghĩa, giúp bà cập nhật thêm nhiều điều mới mẻ về vùng đất Vũng Tàu. Bà thấy may mắn khi được tham gia tour 0 đồng.

Thống kê sơ bộ từ Sở Du lịch, chuỗi hoạt động của Tuần lễ Du lịch thu hút trên 45.000 ngàn lượt người tham gia. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú ven biển đạt khoảng 70% tối 27/12 và hơn 90% vào đêm 28/12. Một số khách sạn 4-5 ở trung tâm Bãi Sau, Bãi Trước đạt trên 90% công suất. Trong đó nhiều khách sạn, resort gia tăng phân khúc khách cá nhân, gia đình đặt phòng giờ chót. Hiệu ứng lan tỏa sang các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền.

Tuần lễ Du lịch cũng ghi nhận công tác an toàn, an ninh rất tốt. Các cơ sở kinh doanh du lịch-dịch vụ đều thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm... Bên cạnh đó, giá dịch vụ ổn định. Giá phòng bán ở mức giá niêm yết ngày thường. Công tác truyền thông quảng bá tốt, môi trường du lịch văn minh-thân thiện, giao thông thuận lợi… Tất cả những điều đó đã tạo nên sự thành công của Tuần lễ Du lịch.

Dù vậy, về tổng thể, tính quy mô của sự kiện này chưa thực sự đúng nghĩa với “Tuần lễ Du lịch”. Cần có thêm các hội thảo xúc tiến du lịch, hội chợ, phố ẩm thực để kích thích tiêu dùng, tăng doanh thu cho du lịch.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Quyền Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Bà Rịa-Vũng Tàu ấn định đưa Tuần lễ Du lịch trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, mang bản sắc và thương hiệu riêng với lịch tổ chức thường niên. Sở sẽ lắng nghe dư luận, phân tích đánh giá kỹ những hạn chế để rút kinh nghiệm cho những năm sau tổ chức tốt hơn.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA