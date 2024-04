Ngày hội phố biển The Maris Vũng Tàu dịp lễ 30/4

Ngày 2/4, tại dự án The Maris Vũng Tàu (phường 10, TP.Vũng Tàu), Sở Du lịch phối hợp cùng UBND TP.Vũng Tàu và Công ty TDG Group, chủ đầu tư dự án The Maris Vũng Tàu tổ chức họp báo công bố “Ngày hội phố biển The Maris”. Sự kiện nhằm tăng cường sản phẩm du lịch, dịch vụ, phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Lãnh đạo Sở Du lịch, UBND TP.Vũng Tàu và TDG Group chủ trì họp báo.

Theo đó, trong 2 ngày 27 và 28/4, từ 8-22 giờ tại dự án the Maris Vũng Tàu sẽ liên tục diễn ra 12 cụm hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với nhiều lứa tuổi như biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng, triển lãm ảnh Vũng Tàu xưa và nay, không gian cắm trại và cinema ngoài trời, biểu diễn nhạc vũ điệu sắc màu, nhạc flamenco, biểu diễn ảo thuật, 25 gian hàng ẩm thực, lễ hội thả diều, khu vui chơi cho thiếu nhi.

Đáng chú ý, 2 đêm nghệ thuật có sự tham dự của nhiều danh ca kết hợp với các nhóm nhạc, hiệu ứng pháo hoa, ánh sáng… hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc độc đáo phục vụ du khách.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, đây là sự kiện lớn được địa phương phối hợp với DN tổ chức bằng hình thức xã hội hóa. Chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc cùng không gian lễ hội đầy sắc màu của “Ngày hội phố biển The Maris” được kỳ vọng thu hút 20 ngàn lượt khách đến vui chơi, giải trí tại TP.Vũng Tàu trong dịp này.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA