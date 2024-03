120 trẻ mầm non khám phá Hoa viên Đào Tuấn

120 học sinh nhóm lớp Jen tại hai cơ sở (225/22 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất và E4-3/31-32, Trung tâm đô thị Chí Linh, phường 10, TP.Vũng Tàu) đã có một ngày “học mà chơi” thú vị ở khu du lịch sinh thái Hoa viên Đào Tuấn (số 04 Võ Văn Kiệt, phường 12).

Cô và trò Nhóm lớp Jen hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời ở Hoa viên Đào Tuấn.

Sáng 29/3, bé Phan Hải Nhật Nam (lớp 5 tuổi) háo hức hơn thường ngày vì được tíu tít cùng bạn và các cô đến Hoa viên Đào Tuấn. Nhật Nam thích thú, tung tăng chạy nhảy trên bãi cỏ rộng lớn êm như nhung.

Bé Phan Hải Nhật Nam hào hứng cho cừu ăn.

Thấy đàn cừu đang ăn cỏ, Nhật Nam gan dạ lại gần đút trái chuối chín cho chúng ăn. Những bé khác thì tỏ vẻ ngạc nhiên, thích thú vì “lần đầu tiên thấy con cừu thật”.

Dạo quanh hoa viên, các bé bị cuốn hút bởi không gian thiên nhiên rộng bao la, được xem nhiều loại cây trái như ổi, cóc, tận mắt thấy cá sấu, ngựa, khỉ, dê, cừuhay chim công, bồ câu... Đang dắt tay nhau đi giữa vườn, đám trẻ ồ lên khi thấy đàn bồ câu sà xuống đất kiếm thức ăn.

Bé Anh Minh thích thú xem cá sấu.

Đến hồ cá sấu, bé Trần Thanh Anh Minh la lên, giọng thích thú: “Cô Hương ơi! Con cá sấu đang bơi kìa! Con cá sấu có siêu sức mạnh luôn”. Ánh mắt thơ ngây của Anh Minh lấp lánh niềm vui.

Hoạt động trải nghiệm diễn ra cả ngày từ sáng đến chiều, nhưng những học sinh nhóm lớp Jen vẫn “đầy năng lượng” bởi ở đây có nhiều điều mới mẻ như bước ra từ trang sách để các em thỏa sức khám phá.

Các bé trải nghiệm hoạt động "tập làm nông dân" ở Hoa viên Đào Tuấn.

Đó là những khoảnh khắc vui nhộn khi các em được chơi trò đu quay, cầu trượt, nhảy nhót trong nhà bóng nhiều màu sắc. Đó là khi trẻ được ra vườn hái rau, đào khoai lang. Vui nhất, thích nhất là các em được xem, được chạm vào các con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu trong hoa viên.

Khu vui chơi trẻ em tạo cho các bé hào hứng.

Chia sẻ về hoạt động cho trẻ trải nghiệm này, cô Nguyễn Thị Ngọc Thắm, chủ nhóm lớp Jen cho biết, cô mong muốn trẻ “tự lập hơn” khi được bước ra môi trường rộng lớn. Đặc biệt, khi được hòa mình vào thiên nhiên, trẻ sẽ được khơi gợi sự hứng thú, kích thích giác quan.

Cô Thắm cũng chia sẻ lý do chọn Hoa viên Đào Tuấn để đưa trẻ đến trải nghiệm vì nơi này có nhiều dịch vụ để tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ cả ngày. Hơn nữa, hoa viên tọa lạc ngay TP.Vũng Tàu, cô trò không phải vất vả di chuyển xa, còn phụ huynh thì yên tâm hơn.

Không gian xanh mát ở Hoa viên Đào Tuấn rất thích hợp để tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ.

Đặc biệt, Hoa viên có phòng nghỉ được trang bị máy lạnh, sạch sẽ, an toàn để cô, trò có giấc ngủ trưa ngon lành.

“Không gian vui chơi cho trẻ cũng quan trọng. Nhưng tôi quan tâm hàng đầu vẫn là sự an toàn cho trẻ. Ở đây, các hồ cá được rào chắn cẩn thận. Cỏ cây cũng được cắt tỉa gọn gàng. Đường sá đi lại dễ dàng, thuận tiện cho các cháu”, cô Thắm nói.

Trẻ trải nghiệm nông trại giữa phố thị Vũng Tàu.

Ông Đào Quốc Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng hàng thủy sản xuất khẩu Tứ Hải, chủ Hoa viên Đào Tuấn cho biết, với phong cách dân dã như làng quê, gần gũi với thiên nhiên, hoa viên được nhiều trường học chọn làm nơi tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Thời gian qua, Hoa viên Đào Tuấn đã đón học sinh của nhiều trường mầm non đến tham quan, trải nghiệm như: Trường Mầm non Tia chớp (Trung tâm Đô thị Chí Linh), Trường Mầm non Tuệ Đức (phường 8)...

Bài, ảnh: THI PHONG