Bà Rịa-Vũng Tàu ghi điểm trong lòng du khách

Sau 2 ngày (22 và 23/7) diễn ra với nhiều hoạt động giải trí phong phú, “Dấu ấn hè 2023” đã khép lại thành công. Thông qua sự kiện, Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục ghi dấu ấn đẹp trong lòng du khách và tạo sân chơi mùa hè ý nghĩa cho người dân địa phương.

Cầu ngắm biển và các dụng cụ thể thao nước trở thành hậu cảnh tuyệt đẹp trên biển Hồ Tràm cho du khách check-in.

Mùa hè đầy năng lượng

“Dấu ấn hè 2023” khởi động từ đầu tháng 7 với tọa đàm về quảng bá du lịch thu hút đại diện nhà đầu tư, khách sạn, resort 4-5 sao trên địa bàn tham gia. Tiếp đó, ngày 15/7 là lễ hội diều tại công viên biển Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc). Và điểm nhấn là chuỗi hoạt động vui nhộn, đầy sắc màu biển trong 2 ngày 22 và 23/7.

Ghi nhận tại khu vực cầu ngắm biển Hamptons Pier và The Hamptons Plaza Hồ Tràm, nơi diễn ra chuỗi hoạt động chính của “Dấu ấn hè 2023” vào chiều 22/7, không khí rất sôi động với hoạt động thả diều, check-in cùng diều, chèo sup, thể thao biển. Thời tiết tạnh ráo, nắng không quá gắt, gió nhẹ, ủng hộ các hoạt động ngoài trời. Sức gió vừa phải nâng diều tung bay khoe sắc.

Diều hình chú gấu và bạch tuộc khổng lồ tung bay trên biển Hồ Tràm trong chương trình “Dấu ấn hè 2023”.

Những con diều khí động học đủ kích cỡ ngộ nghĩnh tạo hấp lực lớn với mọi người. Ấn tượng nhất là diều gấu cao 20m và diều bạch tuộc dài gần 60m, trở thành khung nền cho du khách và người dân địa phương thăm quan, chiêm ngắm, chụp ảnh.

“Dấu ấn hè 2023” có chủ đề “The sound of summer” (tạm dịch: Âm thanh mùa hè) do Sở Du lịch thừa lệnh UBND tỉnh tổ chức. Sự kiện được xem là cột mốc đánh dấu một mùa hè đầy năng lượng với nhiều hoạt động tạo sân chơi thư giãn cho du khách và người dân địa phương.

Cũng trong buổi chiều, các resort, dự án trên tuyến biển Hồ Tràm như Charm Hồ Tràm Resort cũng đồng hành tạo hiệu ứng bằng chuỗi hoạt động thể thao Charm’s Sport Day bên biển cho du khách, khách hàng và các đối tác tham gia.

Trời tối dần, thời tiết dịu mát, lượng người đổ về khu vực lễ hội đông hơn. Lúc này cầu ngắm biển Hamptons Pier bừng sáng với dàn đèn beam tắt chớp theo nhịp được lập trình sẵn. Dàn vũ công diễu hành trên cầu và những cánh diều đèn bay lên như gạch nối mắt xích chuyển tiếp chuỗi hoạt động hội hè từ ngày qua đêm. Phía trong bờ, khu ẩm thực bày bán hơn 100 món ăn đặc sản và quà lưu niệm cũng sáng đèn và nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm, ăn uống.

Tham gia giải bóng đá bãi biển Charm’s Sport Day 2023, anh Nguyễn Võ Cao Cường (du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Đá bóng trên bãi biển Hồ Tràm thơ mộng, xem thả diều, lắc lư cùng âm nhạc… mang lại trải nghiệm tuyệt vời đối với gia đình tôi khi thăm quan biển Hồ Tràm”.

Còn chị Nguyễn Nữ Thu Thủy (ngụ TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) cho hay, vài năm gần đây, khu vực Hồ Tràm và huyện Xuyên Mộc bắt đầu có một số lễ hội, sự kiện lớn do tỉnh và nhà đầu tư trên địa bàn tổ chức, tạo không gian vui chơi cho người dân địa phương. “Tôi và nhóm bạn đã đầu tư trang phục đẹp và thấy rất hài lòng vì chụp được nhiều ảnh đẹp với bối cảnh diều khổng lồ, bãi cát trắng mịn, cầu ngắm biển”, chị Thu Thủy chia sẻ.

Chị Nguyễn Nữ Thu Thủy (giữa) cùng nhóm bạn chụp ảnh lưu niệm bên cánh diều tại sự kiện.

Nỗ lực đổi mới

Đúng 19 giờ tối 22/7, chương trình nghệ thuật mang tên “The sound of summer” cũng là chủ đề của “Dấu ấn hè 2023” khai màn. Lúc này Hồ Tràm thật sự bùng nổ không khí hội hè. Dưới không gian biển trời rộng mở, các ca sĩ, band nhạc và DJ nổi tiếng trong nước mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu.

Bằng ngôn ngữ âm nhạc điện tử hiện đại, công nghệ ánh sáng phối hợp, đêm nhạc đưa du khách du ngoạn qua vùng biển Hồ Tràm thơ mộng, đang ngày càng thịnh vượng tiến lên trung tâm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao của Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo thống kê của Sở Du lịch, khoảng 10.000 du khách tham gia các hoạt động trong chuỗi sự kiện “Dấu ấn hè 2023”. Đây cũng là sự kiện ghi dấu sự bắt tay đồng hành giữa nhà nước và DN trong quảng bá hình ảnh du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổng kinh phí tổ chức hơn 3,9 tỷ đồng, trong đó Hamptons Plaza Ho Tram và Madison Land tài trợ hơn 1 tỷ đồng.

Tại chương trình, khán giả được hội ngộ nhiều nhóm nhạc, ca sĩ trẻ đang là những tên tuổi “hot” trong âm nhạc hiện đại như: Myra Trần, Đinh Tùng Huy, Phùng Khánh Linh, Lăng LD, Doãn Hiếu, Papayas Band, Bia Band, DJ Million, DJ Skulz và nhóm nhảy Foxiest… Chất giọng lạ, ca từ rộn ràng kết hợp vũ điệu đẹp. Sâu khấu hiệu ứng hình ảnh điện tử, pháo sáng, pháo hoa nghệ thuật bừng sáng mang đến cho khá giả một đêm trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời và thăng hoa cảm xúc.

Từ TP.Hồ Chí Minh về Hồ Tràm nghỉ dưỡng, anh Phan Anh Triển vô cùng bất ngờ vì được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “The sound of summer”. Anh chia sẻ, chương trình quá hoành tráng từ dàn dựng sân khấu, đến dàn ca sĩ, DJ. “Số lượng người xem khá đông, đứng chen nhau nhưng lực lượng công an, bảo vệ cho sự kiện được bố trí chặt chẽ giúp tôi an tâm tận hưởng không khí tuyệt vời của âm nhạc, cháy cùng ca sĩ”, anh Triển bày tỏ.

Màn diễu hành ấn tượng trên cầu ngắm biển Hamptons Pier.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, đây là năm thứ hai liên tiếp Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức “Dấu ấn hè” nhằm kích cầu du lịch, nối dài chuỗi hoạt động giải trí cho du khách. Chương trình năm nay được đầu tư công phu và nhiều đổi mới, nâng thành lễ hội sôi động với chuỗi hoạt động đặc sắc, nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ, thú vị cùng không khí vui tươi, thoải mái cho du khách. Chương trình khẳng định du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng đón, phục vụ du khách trong mùa hè sôi động với cam kết duy trì và phát triển môi trường du lịch an toàn, thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng.

“Sở Du lịch cũng kêu gọi toàn ngành du lịch thiết kế thêm nhiều chương trình, sự kiện kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá để thu hút và phục vụ du khách trong giai đoạn cuối năm. Sự chung tay, cộng hưởng của toàn ngành sẽ lan tỏa sức mạnh và tạo hiệu quả cho sự phát triển du lịch tỉnh”, ông Trịnh Hàng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA