Diều khổng lồ tung bay trên biển Hồ Tràm

Chiều 22/7, tại khu vực cầu ngắm biển và khu thương mại The Hamptons Plaza Hồ Tràm, “Dấu ấn hè 2023” đã có nhiều hoạt động thú vị, thu hút du khách và người dân địa phương.

Hàng chục con diều nghệ thuật, mô phỏng hình sinh vật biển, động vật đủ sắc màu được CLB Diều Thủ Thiêm trình diễn mãn nhãn người xem.

Thời tiết buổi chiều nắng không quá gắt, gió nhẹ, ủng hộ các hoạt động ngoài trời. Càng về chiều, nắng dịu dần, du khách và người dân đổ về khu vực cầu ngắm biển và bãi tắm thuộc The Hamptons Plaza Hồ Tràm.

Diều hình chú gấu khổng lồ cao 20 mét gây ấn tượng với nhiều du khách.

Ngoài diều, du khách và người dân còn được tham gia các hoạt động thể thao biển.

Nối tiếp không gian diều và các trò chơi trên biển, khu đặc sản địa phương bày bán ẩm thực và quà lưu niệm cũng nhộn nhịp khách tham quan.

Cùng hưởng ứng chương trình "Dấu ấn hè 2023", các DN tại địa phương cũng tổ chức các hoạt động thể thao biển tăng không khí sôi động cho biển Hồ Tràm.

Charm Hồ Tràm Resort tổ chức giải bóng đá cho các đối tác, nhà thầu thi công tham gia

Trời tối dần, bãi biển Hồ Tràm sôi động hơn với phần hóa trang diễu hành trên cầu ngắm biển, thả diều đèn.

Diều đèn độc đáo lung linh trên bầu trời

Từ 19 giờ 40, tại sân khấu The Hamptons Plaza Hồ Tràm sẽ diễn ra đêm nghệ thuật "The sound of summer". Chương trình với sự tham gia của các ca sĩ: Myra Trần, Đinh Tùng Huy, Phùng Khánh Linh, Lăng LD, Doãn Hiếu, Papayas Band, Bia Band, DJ Million, DJ Skulz và nhóm nhảy Foxiest.

Chương trình mở cửa miễn phí đón du khách và người dân vào tham gia.

ĐĂNG KHOA-NHẬT LINH