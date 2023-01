Tắm biển, tham gia các hoạt động gắn với biển là thói quen của du khách khi đến Vũng Tàu. Do vậy, làm tốt công tác cảnh báo, hạn chế thấp nhất rủi ro do tắm biển là góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh du lịch Vũng Tàu an toàn.

Thực hiện: MỸ LƯƠNG - HẢI KHÔI - NHẬT VINH