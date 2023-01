Phạt quán ăn 3,5 triệu đồng vì vi phạm phòng cháy

Đó là quán Sao Biển (37 Thùy Vân, phường 2, TP.Vũng Tàu) do bà N.T.T.V. làm chủ.

Đoàn Kiểm tra liên ngành Du lịch - Dịch vụ TP.Vũng Tàu kiểm tra quy định trong kinh doanh tại quán Sao Biển.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính quán ăn trên do lỗi vi phạm “không lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn” tại Điểm a, Khoản 3, Điều 40 Nghị định 144/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngày 12/1, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quán trên với số tiền 3,5 triệu đồng. Sau khi nhận quyết định xử phạt, quán ăn trên đã nộp phạt theo quy định.

Quán ăn trên từng bị mạng xã hội bêu tên và khuyến cáo du khách nên cảnh giác. Nếu có ghé ăn thì nên hỏi kỹ giá cả, thành phần đi kèm món ăn, kiểm soát cân ký đối chiếu khối lượng… tránh tình huống bị mất tiền oan mà chuốc bực tức. Đoàn kiểm tra liên ngành Du lịch - Dịch vụ TP.Vũng Tàu cũng đã kiểm tra hành chính, nhắc nhở và yêu cầu chủ cơ sở chấn chỉnh thái độ phục vụ, tư vấn rõ ràng cho khách hàng, cân đủ ký, bán theo giá niêm yết. Khi gặp trường hợp khách phản ánh phải liên hệ với phường hoặc Đoàn liên ngành để được hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh tình trạng thông tin một chiều, thiếu căn cứ ảnh hưởng đến uy tín của toàn ngành du lịch.

Tin, ảnh: KIM VINH