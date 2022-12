Năm 2023, Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu đón 13,9 triệu lượt khách

Chiều 28/12, Sở Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch trao Giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2022.

Năm 2022, Bà Rịa-Vũng Tàu nằm trong top đầu cả nước về tốc độ phục hồi du lịch nội địa với hơn 12,6 triệu lượt khách, tăng 282% so với năm 2021. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 182% so với năm 2021.

Riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 155.494 lượt, tăng 124% so với năm 2021. Công suất phòng của khối lưu trú đạt trên 95% vào cuối tuần, lễ, tết.

Du khách đặt phòng nghỉ tại Mi Lan Boutique Resort (240 - 242 Phan Chu Trinh, P.2, TP.Vũng Tàu)

Tổng thu từ khách du lịch đạt 13.027 tỷ đồng, tăng 104% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 4.497 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2021. Doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 167 tỷ đồng, tăng 137% so với năm 2021.

Năm 2023, ngành du lịch phấn đấu tăng 10% lượng khách (đạt khoảng 13,9 triệu lượt khách), 8% doanh thu (đạt khoảng 14.189 tỷ đồng); thu từ lưu trú tăng 11% (đạt 5.000 tỷ đồng); doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 12% (đạt 189 tỷ đồng).

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Du lịch, Ban quản lý các KDL địa phương, DN cùng thảo luận, phân tích nguyên nhân đưa du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu vực dậy mạnh mẽ trong năm 2022.

Đồng thời, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp để ngành tiếp tục thu hút khách du lịch trong năm 2023. Cụ thể, tăng cường liên kết về sản phẩm, thu hút, trao đổi khách du lịch lẫn nhau giữa các tỉnh, thành phố đã ký kết hợp tác; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã có; triển khai kích cầu theo mùa vụ, thời điểm; tạo thêm những không gian ẩm thực, bán hàng đặc sản địa phương về đêm; bồi dưỡng tay nghề cho lao động du lịch; tổ chức lễ hội, sự kiện định kỳ và theo kế hoạch; quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh đẹp về Bà Rịa-Vũng Tàu trên các diễn đàn, kênh truyền thông có sức lan tỏa…

Thừa ủy quyền của Bộ VHTTDL, nhân dịp này, Sở Du lịch trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 2 cá nhân; Sở Du lịch tặng Giấy khen cho 13 tập thể (8 DN, 5 Phòng VH-VH/Ban quản lý các KDL) và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2022.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA