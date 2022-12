Khách sạn Vias Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động mừng Giáng sinh và năm mới

Tối 3/12, khách sạn Vias Vũng Tàu (số 179 Thùy Vân, phường 8, TP.Vũng Tàu) tổ chức lễ thắp sáng cây thông Noel.

Ông Ari Wibowo, Giám đốc Khách sạn Vias Vũng Tàu thực hiện nghi thức thắp sáng cây thông Noel.

Khoảng 100 khách mời, khách lưu trú tại khách sạn tham gia buổi lễ. Khách mời đã cùng Ban giám đốc, tập thể nhân viên khách sạn đếm ngược thắp sáng cây thông lớn đặt ngay trung tâm sảnh khách sạn.

Không gian ấm cúng tại buổi lễ.

Đặc biệt, dàn đồng ca với 30 SV của Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu cùng Ông già Noel đã trình diễn những ca khúc truyền thống Giáng sinh như Last Christmas, We wish you a Merry Christmas… mang đến không khí rộn ràng, ấm cúng khởi động mùa lễ hội cuối năm.

Trình diễn đồng ca những ca khúc truyền thống mùa Giáng sinh.

“Tổ chức lễ hội thắp sáng cây thông Noel chúng tôi mong muốn tạo không gian gặp mặt ấm áp cho khách lưu trú, đánh dấu mùa lễ hội cuối năm sôi động với nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí của du khách”, ông Ari Wibowo, Giám đốc khách sạn Vias Vũng Tàu chia sẻ.

Ông Ari Wibowo, Giám đốc Khách sạn Vias Vũng Tàu cắt bánh khúc cây - biểu trưng cho những điềm lành và may mắn trong mùa Giáng sinh

Tại buổi lễ, ông Ari Wibowo cũng công bố chuỗi sự kiện được khách sạn Vias Vũng Tàu tổ chức trong mùa Giáng sinh và năm mới 2023 gồm: Bán gấu bông “Vias-Heart of Gold” dành toàn bộ lợi nhuận thu được trao quà hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trang trí bánh quy; trưng bày và bán các loại bánh truyền thống Giáng sinh; mở buffet chủ đề Giáng sinh tối 24/12; buffet đón năm mới 2023 tối 31/12; tiệc đếm ngược đón giao thừa đêm 31/12.

Tin, ảnh: MỸ LƯƠNG - HẢI KHÔI