Lượng khách đến Côn Đảo tăng hơn 80%

9 tháng năm 2022, Côn Đảo đón 448.215 lượt khách, đạt 116,57% kế hoạch năm, tăng 80,27% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng khách quốc tế là 7.067 lượt, tăng 95,82% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu du lịch, dịch vụ hơn 1.567 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2021.

Du khách ngồi xe điện tham quan trung tâm Côn Đảo.

Ban Quản lý KDL Quốc gia Côn Đảo nhận xét, các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu du lịch tăng cao trong 9 tháng năm 2022 là nhờ COVID-19 được kiểm soát trên cả nước, các tuyến vận tải khách bằng đường hàng không và đường thủy từ đất liền đến Côn Đảo được kết nối, hoạt động ổn định và dần tăng tần suất. Các cơ sở lưu trú, tuyến, điểm tham quan, dịch vụ chủ động điều chỉnh phương án hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn và nhu cầu của du khách, mở cửa hoạt động phục vụ khách ổn định.

Tuy vậy, thời tiết biển trong 9 tháng năm 2022 không thuận lợi, liên tục có mưa, giông, biển động mạnh, không thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm hệ sinh thái biển, đảo nên phần nào làm giảm sức hấp dẫn và ngày lưu trú của du khách.

Tin, ảnh: MINH HƯƠNG