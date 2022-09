Du lịch quốc tế nỗ lực tìm lại tăng trưởng

Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) ước tính trong 7 tháng đầu năm 2022 có 474 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tương đương 57% so với số lượt khách du lịch quốc tế cùng kỳ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Những con số trên khẳng định ngành “công nghiệp không khói” toàn cầu đạt tín hiệu phục hồi tốt, song chưa thể sớm trở lại các mức trước đại dịch COVID-19.

Mexico nằm trong nhóm quốc gia hồi phục du lịch nhanh nhất châu Mỹ. Trong ảnh: Bảo tàng nghệ thuật Palacio de Bellas Artes ở trung tâm TP. Mexico. Những tín hiệu khả quan

Sau đại dịch, ngành du lịch quốc tế đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ khi nhiều nước dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại và mở cửa biên giới.

Báo cáo của UNWTO cho biết, mức phục hồi mạnh nhất được ghi nhận tại châu Âu và Trung Đông, với số lượt khách quốc tế đến 2 khu vực này tương ứng khoảng 74% và 76% so với các mức ghi nhận năm 2019.

Tại châu Mỹ, số du khách cũng tăng hơn 2 lần (112%). Tuy nhiên, so với thời kỳ trước khi bùng phát đại dịch năm 2019, con số này vẫn thấp hơn lần lượt 36% và 40%. Các nước châu Phi, châu Á và Thái Bình Dương cũng có động lực tăng trưởng với số lượng du khách tăng lần lượt là 156%, 54% và 50%. Tuy nhiên, tổng hợp số lượng du khách đến khu vực này vẫn thấp hơn 90% so với thời kỳ trước khi dịch COVID-19 lây lan bởi nhiều nước vẫn chưa hoàn toàn dỡ bỏ quy định phong tỏa biên giới.

Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15/3, DN lữ hành đã quay trở lại thị trường và bắt đầu phục hội hoạt động kinh doanh. 9 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,87 triệu lượt người, gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đây có thể xem là kết quả khả quan của ngành du lịch sau khi chịu tổn thất nặng nề trong hơn 2 năm đại dịch, song so với cùng thời điểm năm 2019, khi chưa có dịch COVID-19 lượng khách quốc tế vẫn giảm nhiều. Kế hoạch đón 5 triệu khách quốc tế trong năm nay, chỉ tiêu thực hiện đến giờ mới chỉ đạt gần 20%.

Du khách tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan.

UNWTO nhận định môi trường kinh tế bất ổn, tình hình lạm phát, chi phí giá cả tăng cao, xung đột tại Ukraine, các biện pháp phòng dịch vẫn được thực hiện tại nhiều nước… là những nguyên nhân đảo ngược triển vọng tăng trở lại các mức như trước đại dịch trong ngắn hạn của ngành công nghiệp không khói.

Tập trung vào 5 ưu tiên

Mới đây, nhân Ngày Du lịch thế giới (27/9), Tổng Thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili dù khẳng định tiềm năng, cơ hội mà du lịch sẽ mang đến cho người dân toàn cầu còn rất lớn, song du lịch thế giới không thể trở lại cách làm cũ. Thế giới cần phải tư duy lại về du lịch sau đại dịch COVID-19.

Ông Zurab Pololikashvili kêu gọi tất cả mọi người, từ nhân viên du lịch đến khách du lịch, cũng như DN nhỏ, tập đoàn lớn và các chính phủ suy nghĩ lại những gì chúng ta đang làm và cách thức thực hiện để tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng mà du lịch mang lại.

Trong bối cảnh thế giới đang mở cửa trở lại, những bài học về đại dịch cần phải được rút ra. Thế giới cần phải xây dựng du lịch quốc tế linh hoạt hơn và tạo ra sự công bằng hơn. UNWTO đưa ra một lộ trình chuyển đổi, trong đó có 5 ưu tiên cần giải quyết.

Thứ nhất là xử lý khủng khoảng và giảm thiểu những tác động kinh tế - xã hội đối với sinh kế, đặc biệt là việc làm của phụ nữ và an ninh kinh tế. Theo đó, cần phải thực hiện từng bước các giải pháp ứng phó đồng bộ để bảo vệ sinh kế, việc làm, thu nhập của người lao động và sự sống còn của các doanh nghiệp, xây dựng lòng tin thông qua các biện pháp an ninh, an toàn trong tất cả khâu vận hành của ngành du lịch, tăng cường quan hệ đối tác và đoàn kết trong phục hồi kinh tế - xã hội bằng cách đặt ưu tiên giảm bất bình đẳng.

Thứ hai, tăng cường sức cạnh tranh và độ bền vững để hỗ trợ sự phát triển của cơ sở hạ tầng du lịch và dịch vụ chất lượng trong toàn bộ chuỗi giá trị du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại địa phương, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, đồng thời quảng bá du lịch trong nước và khu vực nếu có thể.

Thứ ba, đẩy mạnh đổi mới và số hóa hệ thống kinh tế du lịch. Các gói ngân sách phục hồi và phát triển du lịch tương lai có thể tối đa hóa việc sử dụng công nghệ trong hệ sinh thái du lịch, thúc đẩy số hóa để tạo ra các giải pháp sáng tạo và đầu tư vào các kỹ năng kỹ thuật số, đặc biệt đối với người lao động tạm thời không có nghề nghiệp và người đang tìm việc làm.

Thứ tư là thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững. Đây là ưu tiên quan trọng để ngành du lịch chuyển đổi theo hướng linh hoạt, cạnh tranh, tận dụng hiệu quả tài nguyên và trung hòa khí thải carbon, phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Cuối cùng là chú trọng điều phối và hợp tác để chuyển đổi du lịch và đạt các mục tiêu phát triển bền vững. Trong lộ trình điều phối hiệu quả các kế hoạch, chính sách mở cửa trở lại và hồi phục cần cân nhắc ưu tiên con người, với sự tham gia của chính phủ, các đối tác phát triển và các thể chế tài chính quốc tế.

Phục hồi ngành du lịch cũng chính là phục hồi kinh tế toàn cầu. Do đó, tư duy lại du lịch để tạo ra sự chuyển mình của ngành này hứa hẹn sẽ giúp ngành du lịch không những nhanh chóng phục hồi, mà còn tăng trưởng mạnh mẽ, vững bền trong tương lai, bảo đảm các mục tiêu mà UNWTO đề ra, đóng góp cho tăng trưởng chung của kinh tế thế giới.

KHÁNH HẰNG (Tổng hợp)