Du lịch Việt Nam tự tin mở cửa trở lại

Chính phủ đã đồng ý mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022, mở ra “cơ hội vàng” cho phục hồi phát triển du lịch trong giai đoạn bình thường mới.

Ngành du lịch Việt Nam đang rất mong chờ và tự tin đón khách du lịch, xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam không chỉ là thân thiện, mến khách mà còn đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng người dân.

Trước dịch COVID-19, khách sạn Green có khá nhiều khách châu Âu trú đông. Trong ảnh: Du khách Nga làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Green đầu năm 2020. Ảnh: KIM VINH

Thời điểm thích hợp để mở cửa hoàn toàn du lịch

Theo Bộ VHTTDL, ngày 15/3 là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế. Bởi lẽ, đến đến thời điểm này Việt Nam gần như hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng chống COVID-19, đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Nếu triển khai mở cửa du lịch chậm hơn thời gian trên sẽ làm giảm sức hấp dẫn, thu hút khách quốc tế của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực đã sớm có kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cũng đã nhiều lần nhấn mạnh 5 quan điểm phục hồi và phát triển du lịch trong bối cảnh mới. Đó là phục hồi và phát triển du lịch phải bảo đảm môi trường an toàn, xã hội khỏe mạnh và phát triển bền vững; phải đổi mới so với thời kỳ trước đại dịch, khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn lực, sáng tạo sản phẩm mới thích ứng với xu thế mới, năng động trong tổ chức, quản lý và vận hành để làm chủ tình hình. Chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố then chốt để tạo ra sự đổi mới và đột phá cho giai đoạn phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới. Năng lực, chất lượng của hệ thống DN du lịch là trụ cột quan trọng để phục hồi, tiến tới phát triển; công nghệ là xu thế tất yếu trong bối cảnh mới.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết: Nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cấp cơ sở vật chất du lịch là một trong những vấn đề then chốt để tăng khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó là hỗ trợ các điểm đến nâng cao năng lực cạnh tranh; cải thiện sức hấp dẫn các điểm đến sau 2 năm bị tác động bởi đại dịch COVID-19 phải được xem là một trong những vấn đề quan trọng nhất để thu hút khách du lịch quốc tế quay trở lại Việt Nam. Ngành du lịch sẽ tập trung tổ chức các chiến dịch, xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước, đẩy mạnh truyền thông "Live fully in Vietnam - Sống trọn vẹn tại Việt Nam" đối với các thị trường quốc tế và "Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn" đối với thị trường du lịch nội địa.

Về thị trường, ngành xác định nội địa vẫn là thị trường chính của du lịch Việt Nam năm 2022, trong đó khách đi theo nhóm nhỏ, sử dụng phương tiện cá nhân sẽ tăng cao hơn. Với thị trường quốc tế, trọng điểm năm 2022 là khách Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Australia, ưu tiên những thị trường có chính sách công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine với Việt Nam. Ngoài ra Ấn Độ cũng là thị trường tiềm năng.

Hội đồng Tư vấn du lịch đề nghị Chính phủ xem xét, gia hạn thời gian 3 năm miễn thị thực đơn phương cho công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Italy, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Tây Ban Nha; đồng thời cho phép công dân của 5 quốc gia Tây Âu nói trên kéo dài thời hạn tạm trú tại Việt Nam lên 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Mặt khác, Chính phủ cần mở rộng thêm danh sách miễn thị thực cho công dân các quốc gia Australia, New Zealand, Canada và Thụy Sỹ; gia hạn thời gian 3 năm miễn thị thực đơn phương từ ngày 1/1/2023 cho công dân các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Belarus. Hội đồng Tư vấn du lịch cũng đề nghị bổ sung danh sách các nước, vùng lãnh thổ được cấp thị thực điện tử như Đài Loan, Israel, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Sri Lanka, Bangladesh và Pakistan và tất cả các quốc gia châu Âu chưa được miễn thị thực nhập cảnh…

Cần phục hồi các chính sách thị thực như trước năm 2020

Tại Diễn đàn “Luồng xanh” cho du lịch cất cánh: “Mở cửa du lịch linh hoạt - an toàn - hiệu quả” diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đã chia sẻ, hỗ trợ tốt nhất cho DN lúc này là ban hành chính sách thuận lợi để các DN dễ dàng áp dụng. Ông Vũ Thế Bình cũng đề nghị để thu hút khách quốc tế khi mở cửa hoạt động du lịch thì thị thực (visa) là yếu tố quan trọng. Cần phục hồi các chính sách thị thực như trước năm 2020.

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) đã khẳng định chính sách thuận lợi cho thị thực nhập cảnh làm tăng lượng khách du lịch quốc tế từ 5-25% mỗi năm. Đặc biệt, chính sách miễn thị thực du lịch làm tăng 16,6% nhu cầu đi lại, làm tăng số việc làm trực tiếp trong ngành du lịch thêm 1,6% - 3,1%.

Nhiều nước trong khu vực ASEAN đã sử dụng chính sách tạo thuận lợi về thị thực (như Thái Lan đang áp dụng miễn thị thực du lịch cho công dân của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, Indonesia - 70 quốc gia, Philippines - 157 quốc gia), nhất là áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương 30 ngày để thu hút thêm khách du lịch quốc tế đến nước đó.

Theo khảo sát gần đây của các quốc gia châu Âu, sau khi các hạn chế đi lại được dỡ bỏ, nhu cầu đi du lịch đường dài của khách du lịch Anh, Pháp, Đức thường trên 15 ngày tại một quốc gia điểm đến. Hội đồng Tư vấn du lịch cũng đã có nghiên cứu về mức chi tiêu bình quân trên đầu người của khách du lịch Tây Âu tại Việt Nam là khoảng 1.200 – 1.400 USD so với mức chi tiêu bình quân của khách du lịch từ các thị trường gần là khoảng 700 – 1.000 USD.

Vì vậy, để nâng cao khả năng cạnh tranh về du lịch, tạo điều kiện thuận lợi về thị thực cho các thị trường xa, có nhiều khách du lịch hơn đến Việt Nam và có mức chi tiêu bình quân cao hơn trong tour du lịch ở nước ta, Hội đồng Tư vấn du lịch đề nghị kéo dài thời hạn tạm trú của công dân các nước này tại Việt Nam từ 15 ngày lên 30 ngày, đồng thời mở rộng thêm các nước được miễn thị thực vào Việt Nam như Australia, New Zealand, Canada và Thụy Sỹ.

Trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam (tháng 1/2020) chính sách miễn thị thực được áp dụng cho khách có hộ chiếu ngoại giao, công vụ và phổ thông gồm 88 nước được miễn thị thực song phương và 13 nước miễn đơn phương. Do phần lớn khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, nên chính sách miễn thị thực của Việt Nam trước tháng 1/2020 dành cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chỉ được tính là đã áp dụng cho 24 nước, bao gồm 13 nước được miễn thị thực đơn phương và 11 nước được miễn thị thực song phương. Trong số này, tính đến ngày 30/6/2021 thì có 5 nước (Vương quốc Anh, Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Italy, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Tây Ban Nha) là các thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam đã hết thời hạn miễn thị thực.

