Một năm "thích ứng linh hoạt" của ngành du lịch

Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh năm 2021 đạt 2.905.000 lượt, đạt 24,39% kế hoạch năm, giảm 73,26% so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 1.005.000 lượt, đạt 34,18% kế hoạch năm, giảm 62,10% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú đạt 60.000 lượt, đạt 30,30% kế hoạch năm, giảm 44,81% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 5.875 tỷ đồng, đạt 44,92% kế hoạch năm, giảm 50,75% so với cùng kỳ. Doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch đạt 1.600 tỷ đồng, đạt 35,40% kế hoạch năm, giảm 59,02% so với cùng kỳ.