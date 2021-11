Bà Rịa - Vũng Tàu từng bước phục hồi du lịch

Sau hơn 20 ngày thí điểm, các khách sạn đón khách khép kín hoạt động trơn tru, hiệu quả. Ngành du lịch BR-VT đang tiếp tục mở dần các hoạt động trên quan điểm thận trọng, an toàn đến đâu mở đến đó.

Du khách tham quan khu luộc trứng tại Minera Hot Springs Binh Chau.

Gia tăng nhu cầu nghỉ dưỡng tái tạo sức khỏe

BR-VT là tỉnh khởi động lại ngành du lịch sớm nhất cả nước. Từ ngày 15/10, 4 cơ sở lưu trú cao cấp gồm Melia Hồ Tràm Resort, Minera Hot Springs Binh Chau, The Grand Hồ Tràm Resort & Casino (huyện Xuyên Mộc) và Six Senses Côn Đảo Resort (huyện Côn Đảo) chính thức được UBND tỉnh cho mở cửa đón khách khép kín.

Để đảm bảo quy trình khép kín, 4 đơn vị trên đều phải xây dựng phương án phòng dịch căn cứ vào hướng dẫn từ Bộ Y tế, được chính quyền chấp thuận và phải tuân thủ nghiêm quy trình đã xây dựng. Trong đó điểm mấu chốt là cả khách và chủ đều được tiêm đủ liều vắc xin. Khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực 72 giờ trước chuyến du lịch. Nhân viên tham gia quy trình phục vụ “3 tại chỗ”. Các resort còn tạo thêm một lớp phòng vệ ngăn dịch bệnh xâm nhập bằng cách test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngay tại cửa từng du khách. Chỉ khi có kết quả âm tính khách mới được vào làm thủ tục check-in.

Nhờ vậy mà đến nay sau hơn 20 ngày thí điểm đón khách khép kín, 4 cơ sở trên đều hoạt động trơn tru, an toàn phòng dịch tốt. Đáng chú ý, lượng khách tăng dần, khách hợp tác và đồng thuận cao với khâu sàng lọc dịch chặt của các cơ sở lưu trú.

Theo đại diện Minera Hot Springs Binh Chau, từ ngày mở cửa thí điểm đón khách (ngày 15/10) đến nay, đơn vị đã đón hơn 2.000 lượt khách, công suất phòng bình quân ngày thường đang nâng dần, đạt xấp xỉ 20%, riêng cuối tuần đạt 50% công suất theo đăng ký với cơ quan chức năng. Đại diện The Grand Hồ Tràm Resort & Casino cũng cho biết, resort đưa vào khai thác thí điểm 195 phòng, tương đương 20% trên tổng số phòng hiện có. Sau hơn 20 ngày thí điểm, resort đã đón hơn 300 lượt khách.

Chọn nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Binh Chau hơn một tuần qua, du khách Nguyễn Mậu Tân, đến từ quận 7, TP.Hồ Chí Minh cho biết, ngay khi đặt phòng, anh đã được nhân viên kinh doanh hướng dẫn gửi “thẻ xanh” vắc xin, xét nghiệm trước giờ xuất phát, hẹn điểm đón, giờ đón cụ thể. Lúc đến resort, anh lại được test nhanh một lần nữa.

“Tôi không thấy phiền hà bởi thủ tục, trái lại rất an tâm vì biết tất cả khách nghỉ dưỡng đều đã được sàng lọc kỹ đầu vào. Bên cạnh đó, sau hơn 5 tháng không được ra khỏi nhà vì dịch, nay được về với thiên nhiên, tản bộ, đạp xe giữa rừng Bình Châu - Phước Bửu, ngâm tắm khoáng, tắm bùn… giúp tôi cân bằng tinh thần, tái tạo sức khỏe”, anh Tân nói.

Ông Trần Công Luận, Phó Giám đốc Minera Hot Springs Binh Chau chia sẻ, nhờ kiểm soát kỹ nguồn khách đầu vào, nên từ khi mở cửa đón khách trở lại đến nay đơn vị chưa gặp bất kỳ sự cố nào và rất tự tin hoạt động. Lượng khách cũng tăng dần. Đơn vị sẽ tiếp tục duy trì quy trình phòng dịch chặt vì an toàn của khách và hoạt động của cơ sở.

An toàn đến đâu mở đến đó

Đón tiếp khách tại The Grand Hồ Tràm Resort & Casino.

Sau hoạt động thí điểm đón khách khép kín, trong tuần vừa qua, Sở Du lịch tiếp tục khởi động chương trình quảng bá, kích cầu du lịch bằng việc ra mắt Sàn thương mại điện tử du lịch (TMĐTDL) và công bố chương trình Hội chợ Du lịch trực tuyến tỉnh BR-VT năm 2021.

Sàn TMĐTDL và Hội chợ Du lịch trực tuyến tỉnh năm 2021 nằm trong Đề án “Truyền thông tỉnh BR-VT giai đoạn 2020-2025”. Sàn TMDLĐT được triển khai tại địa chỉ: dulichbariavungtau.com hoặc dulich.baria-vungtau.gov.vn. Tại nền tảng trên sẽ thường xuyên triển khai chương trình ưu đãi bán trước - sử dụng sau. Qua đó du khách có thể tận dụng các ưu đãi hấp dẫn để mua các gói dịch vụ với giá siêu tốt và lên kế hoạch sử dụng phù hợp cho chuyến du lịch. Phương thức hai bên cùng có lợi này sẽ mang đến giá trị ưu đãi cho người mua, đồng thời giúp người bán tăng doanh thu.

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh, Sàn TMĐTDL đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng TMĐT toàn quốc, đặc biệt là cam kết hỗ trợ từ Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM). Hiện nay đã có hơn 200 DN trong và ngoại tỉnh đăng ký tham gia gian hàng trên sàn. Sàn sẽ được liên kết với các Sàn TMĐTDL khác trong nước và quốc tế để mở rộng thị trường, gia tăng khả năng tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng.

Hội chợ du lịch trực tuyến tỉnh BR-VT năm 2021 dự kiến diễn ra vào tháng 12/2021 trên Sàn TMĐTDL với quy mô 1.000 DN tham gia. Trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc để phòng dịch hiện nay, Sàn TMĐTDL và hội chợ du lịch được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu quảng bá cho DN du lịch, dịch vụ và số đông du khách. Ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch nhận xét, việc nắm bắt và khai thác xu hướng công nghệ 4.0 thành kênh quảng bá, kích cầu lan tỏa hơn nữa thương hiệu du lịch BR-VT mà còn giúp du khách dễ dàng đặt mua sản phẩm, dịch vụ trực tuyến với chất lượng uy tín, giá cả minh bạch, phù hợp với bối cảnh hạn chế tiếp xúc trực tiếp để phòng dịch.

Ngoài ra, xác định thị trường nội địa và khu vực TP.Hồ Chí Minh vẫn là phân khúc chính của du lịch BR-VT, ngành du lịch cũng tập trung vào chủ thể chính là khách nội địa với chương trình bán đồng giá hạng cơ sở lưu trú và sử dụng dịch vụ nơi này nhận phiếu ưu đãi nơi khác trong chuỗi liên kết trao đổi lẫn nhau giữa dịch vụ ăn uống - nghỉ ngơi - vui chơi, giúp du khách sử dụng dịch vụ chất lượng, uy tín, chi phí tiết kiệm.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, BR-VT đang từng bước khởi động lại ngành du lịch căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trong khu vực, trong tỉnh và tiến độ phủ vắc xin trên toàn tỉnh. Quan điểm của ngành là thận trọng, an toàn đến đâu mở đến đó, tiếp tục nêu cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng dịch từ cơ quan y tế.

Do vậy, khi triển khai các hoạt động phục hồi du lịch, các DN du lịch, dịch vụ buộc phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Sở Du lịch đã xây dựng phương án thích ứng an toàn trong du lịch và đã trình UBND tỉnh xin ý kiến BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành để áp dụng trong toàn tỉnh. Sở kỳ vọng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ cho phép ngành du lịch được hoạt động trở lại trong tháng 11.

“Tỉnh cũng đang tính toán nới rộng thêm các dịch vụ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách. Song trước thực tế nhiều ca nhiễm trong cộng đồng những ngày gần đây do người ngoại tỉnh đưa vào, việc thận trọng là cần thiết, đón khách nhưng phải an toàn, phát triển kinh tế và phòng chống dịch phải song hành. Sở Du lịch mong các DN hết sức thấu hiểu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án thích ứng linh hoạt theo hướng dẫn số 1980 để khi tỉnh đồng ý mở cửa các DN sẽ trình ngay phương án an toàn cho UBND cấp huyện phê duyệt để làm căn cứ hoạt động”, ông Trịnh Hàng nói.

