Đề nghị các địa phương hỗ trợ 13 xe chở du khách lưu thông qua địa bàn

* Xe chở du khách của các khách sạn thí điểm có mã nhận diện

Ngày 11/10, Sở GT-VT tỉnh đã có công văn số 4042/SGTVT-QLVTPT&NL gửi Công an và Sở GT-VT TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, BR-VT; các trạm, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố trên đề nghị hỗ trợ cho 13 phương tiện vận chuyển khách du lịch của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (chủ đầu tư The Grand Hồ Tràm Resort & Casino, huyện Xuyên Mộc) lưu thông qua địa bàn. Công văn có danh sách cụ thể tên tài xế, “thẻ xanh” vắc xin của tài xế và biển số phương tiện.

Nhân viên The Grand Hồ Tràm Resort & Casino chỉnh trang phòng sẵn sàng đón khách thí điểm.

Trong công văn, Sở GT-VT cũng yêu cầu Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm chỉ được sử dụng xe ô tô của cơ sở lưu trú phục vụ khách trong suốt hành trình di chuyển khách từ nơi ở của khách đến khách sạn theo quy trình khép kín. Trong quá trình vận chuyển khách, xe không được dừng, đỗ dọc đường. Mỗi xe chỉ chở 50% số lượng ghế ngồi trên xe. Du khách phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K. Xe phải được khử khuẩn sau mỗi chuyến đưa, đón khách. Đối với hành khách đón từ sân bay, hành lý phải được khử khuẩn mới được đưa lên xe.

Có 1.100 phòng nhưng The Grand Hồ Tràm Resort & Casino chỉ khai thác 20% lượng phòng để đón khách thí điểm.

Theo ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT, 13 xe chở du khách sẽ được dán QR code luồng xanh do Sở GT-VT cấp. Mã QR này sẽ được gửi đến các tỉnh, thành phố để lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phương tiện nhận diện.

Trước đó, ngày 10/10, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các khách sạn thí điểm trong việc vận chuyển khách du lịch từ các địa phương đến tỉnh BR-VT và ngược lại.

Từ ngày 15/10, Melia Hồ Tràm Resort, Bình Châu Hot Springs, The Grand Hồ Tràm Resort & Casino (huyện Xuyên Mộc) và Six Senses Côn Đảo Resort (huyện Côn Đảo) sẽ chính thức mở cửa đón khách theo chương trình thí điểm khôi phục ngành du lịch của tỉnh với phương châm “Khách an toàn-Hành trình xanh-Cơ sở nghỉ dưỡng an toàn-Kết thúc hành trình tốt đẹp”.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA