Một ngày đi cùng Tổ công nghệ số cộng đồng

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) trên địa bàn huyện Châu Đức hoạt động rất tích cực và tâm huyết. Từ đó góp phần giúp công tác chuyển đổi số của địa phương đạt được nhiều kết quả khả quan.

Lãnh đạo TT.Ngãi Giao cùng các đoàn viên thanh niên hướng dẫn tiểu thương chợ Ngãi Giao cài đặt và sử dụng các ứng dụng số.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Nhận được kế hoạch của Công an xã Bình Trung về cài đặt định danh điện tử mức 2 cho người dân thôn 6, ông Lê Thượng Ái (Trưởng thôn 6, xã Bình Trung) Tổ trưởng Tổ CNSCĐ thôn vội liên hệ lấy danh sách người dân. Ông cẩn thận kiểm tra thông tin, tên tuổi, địa chỉ từng người và chỉnh sửa file danh sách cho đúng rồi nhờ cán bộ xã hỗ trợ in giấy mời. “Tôi đi phát giấy mời tận tay cho hơn 500 hộ dân của thôn 6 trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Công việc mời dân đi cài đặt định danh điện tử được hoàn thành trước khi công an xuống làm việc 2 ngày”, ông Lê Thượng Ái kể.

Tổ CNSCĐ thôn 6 có 5 người, thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao xuống như: tuyên truyền về chuyển đổi số, hỗ trợ người dân cài đặt ví điện tử không dùng tiền mặt, các ứng dụng trên nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến... “Thành viên trong tổ mỗi người mỗi ngành nghề nhưng khi nhận nhiệm vụ đều nhiệt tình làm việc”, ông Ái, vui vẻ nói.

Hiện nay, 100% xã, thị trấn, khu phố, thôn, ấp của huyện Châu Đức đã thành lập Tổ CNSCĐ với 94 tổ gần 746 thành viên. Huyện Đoàn Châu Đức cũng thành lập 1 tổ hỗ trợ chuyển đổi số với 31 thành viên là GV các trường học và cán bộ đoàn các xã, thị trấn. 100% khu phố, thôn, ấp thành lập các nhóm zalo để kịp thời truyền tải thông tin cho người dân nắm bắt. Đồng thời, vận động, hướng dẫn người dân ứng dụng các nền tảng số thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử...

Tương tự, ông Đặng Thắng, Trưởng khu phố Kim Giao, TT.Ngãi Giao cho biết, khu phố có khoảng 2.000 nhân khẩu phân bố trong 10 tổ dân cư, trong đó có 3 tổ là đồng bào dân tộc. Điều kiện kinh tế của khu phố còn khó khăn. Số người dân không dùng mạng internet và điện thoại còn cao. Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, các thành viên trong Tổ CNSCĐ không kể ngày đêm, tranh thủ thời gian đi đến từng nhà, vận động và hỗ trợ người dân.

“Ban đầu người dân còn bỡ ngỡ, có người thậm chí lo lắng việc cài đặt các app, gắn chip độc hại trên điện thoại. Chúng tôi từng bước vận động cán bộ, đảng viên khu phố thực hiện trước, rồi tuyên truyền đến từng hộ dân và từng thành viên trong gia đình họ”, ông Thắng kể.

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu

Nhờ sự tâm huyết và tích cực của các Tổ CNSCĐ mà số lượng người dân trưởng thành trên địa bàn huyện Châu Đức được tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến hơn 82.700/110.000 người, đạt 75,18%. Số lượng người dân thành thạo khi sử dụng, đăng ký hồ sơ nộp trực tuyến đạt khoảng 60%. Tỷ lệ người dân được tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức đạt 100% dân số trên địa bàn. Có 804 DN thực hiện chữ ký số để báo cáo thuế. Số lượng người dân trưởng thành có chữ ký số đạt 5.500/110.000 người.

Ngoài ra, hơn 5.600 người được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe thông qua chuyển khoản. UBND huyện phối hợp các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động thu nhận hồ sơ mã định danh điện tử mức 1 và 2 với hơn 121.431 tài khoản. Đặc biệt, các Tổ CNSCĐ hoạt động rất hiệu quả việc hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số, huyện Châu Đức đã thực hiện mô hình “Chợ đêm không dùng tiền mặt” tại Trung tâm thương mại Ngãi Giao với 120/120 hộ tiểu thương hưởng ứng mở tài khoản chấp nhận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Nguyễn Tấn Sơn, Phó Trưởng Phòng VH-TT huyện Châu Đức cho biết, điểm sáng trong chuyển đổi số của địa phương là triển khai mô hình chợ 4.0 đối với 10/15 chợ. Vận động 1.066/1.420 hộ kinh doanh, tiểu thương chấp nhận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Các ngân hàng vận động tiểu thương 10/15 chợ mở tài khoản, tạo tài khoản QR trong việc xây dựng mô hình chợ 4.0. Riêng siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi chấp nhận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là 15/15 cơ sở, đạt 100%.

Cũng theo ông Sơn, thời gian qua, các Tổ CNSCĐ đã phát huy hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống. Các địa phương đã ban hành kế hoạch hoạt động, lịch công tác cho các Tổ CNSCĐ.

“Đạt được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực và tích cực của các Tổ CNSCĐ. Dù chưa được hỗ trợ về kinh phí hoạt động nhưng thành viên Tổ CNSCĐ hoạt động rất tâm huyết”, ông Nguyễn Tấn Sơn đánh giá.

Để tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số đề ra trong thời gian tới, UBND huyện Châu Đức kiến nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách, chế độ đãi ngộ nhằm khuyến khích, thu hút người có chuyên môn vào làm lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số tại cấp huyện, xã. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Tổ CNSCĐ các thôn, ấp, khu phố.

Các sở, ngành có liên quan làm việc với các DN điện, nước, viễn thông, truyền hình cáp để có giải pháp, giao chỉ tiêu, lộ trình cụ thể nhằm thúc đẩy chủ trương về “thanh toán không dùng tiền mặt” tại địa phương. Đồng thời kiến nghị Công an tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền nâng cấp, hoàn thiện nền tảng ứng dụng VNeID. Cho phép tích hợp thêm các thông tin khác mà người dân quan tâm và cần thiết như: bằng cấp các loại, giấy CNQSDĐ, sổ BHXH... Mở rộng danh mục thủ tục hành chính công trực tuyến trên nền tảng VNeID để người dân sử dụng.

