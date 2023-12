Hiệu quả thiết thực từ Đề án 06

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 (gọi tắt là Đề án 06) được thực hiện trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần đơn giản hóa và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân.

Công an huyện Xuyên Mộc làm thủ tục cấp, đổi CCCD gắn chíp tại Bộ phận một cửa huyện Xuyên Mộc.

Nhiều kết quả tích cực

Ghi nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa UBND huyện Xuyên Mộc sáng 7/12, công tác cấp đổi CCCD gắn chíp cho công dân diễn ra nhanh chóng. “Người dân chờ đến số được cán bộ gọi lên bổ sung thông tin và tới lượt lăn tay là xong, không mất nhiều thời gian”, chị Đ.T.H. (ngụ TT.Phước Bửu) chia sẻ.

Một cán bộ Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, mỗi ngày, Tổ tiếp nhận khoảng 100 trường hợp cấp, đổi CCCD gắn chíp. Đến nay, số lượng công dân có căn cước gắn chíp đã tương đối “phủ xanh” nên việc cấp đổi cũng không bị quá tải. Mặt khác, Công an huyện cũng thường xuyên phối hợp cùng các địa phương triển khai cấp đổi CCCD và kích hoạt mã định danh cá nhân nên người dân cũng có nhiều phương án lựa chọn địa điểm.

Còn tại xã Bình Châu, công tác triển khai Đề án 06 được lãnh đạo xã Bình Châu đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát, qua đó tỷ lệ người dân cấp đổi CCCD và kích hoạt tài khoản định danh đạt mức cao. Theo đó, giai đoạn 1, xã Bình Châu được giao chỉ tiêu gần 10 ngàn tài khoản và đã hoàn thành đạt tỷ lệ 111%; giai đoạn 2 xã được giao chỉ tiêu hơn 20 ngàn tài khoản và hiện đã thu nhận hơn 16 ngàn tài khoản (đạt 80%).

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Châu nói: “Công tác thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh trên địa bàn xã vẫn trong giai đoạn cao điểm nước rút. Do đó địa phương liên tục vận động 13 ấp cập nhật danh sách để đến tận nhà kêu gọi người dân đi đăng ký, kích hoạt tài khoản”.

Hiện 100% Bộ phận Tiếp nhận và Trả lời kết quả cấp huyện và cấp xã đã thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các phòng, ban, ngành, thuộc UBND huyện, đoàn thể cơ sở thuộc UBND xã, thị trấn. Đồng thời, 100% UBND xã, thị trấn không yêu cầu người dân xác nhận CMND 9 số vì đã có trên mã QR của thẻ CCCD gắn chíp.

Công an huyện Xuyên Mộc cũng số hóa hơn 137 ngàn hồ sơ đăng ký xe máy quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đạt 100%), thực hiện số hóa hơn 1.200 hồ sơ với 14.518 nhân khẩu.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06

Liên quan đến công tác triển khai Đề án 06, Trung tá Nguyễn Phú Quốc, Phó Trưởng Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, thời gian qua huyện tập trung thu nhận định danh điện tử và làm sạch dữ liệu dân cư. Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy và UBND các xã, thị trấn sớm nắm thông tin các trường hợp khó khăn để có hướng hỗ trợ. Từ những nỗ lực đó, đến nay huyện Xuyên Mộc đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu nhận tài khoản định danh điện tử mà Công an tỉnh giao với số lượng 107.006/63.564 tài khoản.

Trung tá Nguyễn Phú Quốc chia sẻ: “Để tránh người dân chờ lâu, chúng tôi bố trí theo khung giờ, có lịch hẹn cụ thể. Với những trường hợp bận việc hoặc đi lại khó khăn, cán bộ công an xuống tận nhà để hướng dẫn giúp dân đăng ký tài khoản định danh”.

Phó Trưởng Công an huyện Xuyên Mộc thông tin thêm, trong năm 2024 đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu nhận định danh điện tử nhằm làm sạch dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Công tác tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm lan toả rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Huyện Xuyên Mộc đã thực hiện 51 dịch vụ trực tuyến liên quan đến lĩnh vực cư trú, hộ tịch, đăng ký phương tiện, giáo dục. Trong đó, cấp đổi thẻ CCCD cho 1.099 trường hợp; đăng ký thường trú hơn 7.300 trường hợp; thông báo lưu trú gần 30 ngàn trường hợp; đăng ký khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD thay thẻ BHYT giấy với hơn 115 ngàn lượt.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy vai trò thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện, Công an huyện trong công tác tham mưu, đôn đốc về tiến độ làm sạch dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” và tiến độ triển khai Đề án 06/CP; triển khai các tiện ích của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ CCCD gắn chíp, ứng dụng VneID.

Huyện cũng phấn đấu đạt tỷ lệ 100% thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện cho người dân không phải cung cấp lại các thông tin đã có.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để hình thành nhận thức về lợi ích mà dịch vụ công mang lại. Từ đó, nâng cao sự tin tưởng, hoàn thiện các dịch vụ để phục vụ người dân hiệu quả hơn cũng như Đề án 06 và công tác chuyển đổi số quốc gia tại địa phương đạt hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN