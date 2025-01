Sáng 9/1, Ban CHQS huyện Long Đất tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ban CHQS TT.Phước Hải, xã Phước Hội và xã Tam An.

Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quyết định thành lập cho Ban CHQS TT.Phước Hải, xã Phước Hội và xã Tam An. Ảnh: TUẤN VŨ

Tại lễ công bố, Ban CHQS huyện Long Đất đã công bố các quyết định của Bộ CHQS tỉnh về việc giải thể Ban CHQS các xã: Long Mỹ, Lộc An, An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023-2025. Đồng thời, công bố các quyết định của Bộ CHQS tỉnh về việc đổi tên và thành lập các Ban CHQS TT.Phước Hải, xã Phước Hội và xã Tam An thuộc huyện Long Đất.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2025.

THANH THANH